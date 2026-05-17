Ankara'da şüpheli ölüm: 7. kattan düşen kadının ailesinden cinayet iddiası

Keçiören'de 7. kattan düşerek hayatını kaybeden kadının kardeşi Rabia Biçer, olay gecesi komşuların "İmdat, kurtarın beni" çığlıkları duyduğunu söyledi. Aile, ölümün intihar değil cinayet olduğunu savunuyor...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ankara Keçiören'de yaşayan Türkan Biçer (30), 25 Mart'ta nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirdi.
Soruşturmada şüpheler arttı. Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken, ailesi de ölümün intihar değil cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor...

Türkan Biçer'in kardeşi Rabia Biçer yaşanılanları şöyle anlattı: "Komşular balkondan 'İmdat, kurtarın beni' sesleri, arbede sesleri duyduklarını söylemiş. Ablam çıplak halde aşağı düşmüş. O şahıs ise elinde çarşafla aşağıya inip üstünü kapatmış. Ölmeden 8 saat önce yanındaydım. Bana şiddet gördüğünü, çıplak halde kapıya attığını anlattı. 'Beni o evden çıkar, kıyafetlerimi vermiyor, sen yanındayken bana bir şey yapamaz' dedi. Kurtulmaya çalışan bir kadın, 8 saat sonra nasıl böyle hayatını sonlandırır?" ifadelerini kullandı.

Dilek Demir
