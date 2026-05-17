Zincir marketlerde kurbanlık kampanyaları başladı: İşte büyükbaş ve küçükbaş fiyat listesi
Kurbanlık hareketliliği başladı, marketler de kampanyalarını duyurdu. Küçükbaş 19.9 bin lira, büyükbaş hissesi ise 31.7 bin liradan başlıyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken, marketler de kurbanlık kampanyalarını duyurdu. Çoğunlukla 3 kategoride satılan kurbanlık paketleri; küçükbaş karaman, küçükbaş kıvırcık, büyükbaş 1/7 hisse olarak öne çıktı. Bazı marketler taksitli ödeme imkanı sağlarken, eve teslim kolaylıkları da sunuldu.
HER BÜTÇEYE GÖRE VAR
Migros, 12-16 kilogram olan küçükbaş karaman paketini 22 bin 950 liradan sunarken, bağış yapmak isteyenler için 20 bin 450 liralık paket hazırladı. Market, küçükbaş kıvırcık için ise 27 bin 950 lira fiyat açıklarken, bağış için 25 bin 450 lira fiyat verdi. Büyükbaş için de 36 bin 450 lira ve bağış için 22 bin 950 liralık paketler bulunuyor. Carrefoursa'da ise bayram gününe göre kurbanlık fiyatları değişiyor.
12-16 kilogramlık küçükbaş karaman 22 bin 950 liraya satılıyor. Kurban 4'üncü gün teslim edilirse fiyat 19 bin 950 liraya kadar düşüyor. Bağış için de 16 bin 950 lira ödenmesi gerekiyor. Küçükbaş kıvırcık ise 16-20 kilogram arasında değişirken, 27 bin 950 liraya alıcı buluyor. Büyükbaşta da paketler 20-24 kilogram arasında bulunuyor.
34 bin 950 liraya satılan büyükbaşlar da 4'üncü gün teslimat yapılması halinde 31 bin 750 lira oluyor. Ayrıca büyükbaş için bağış ücreti 22 bin 950 lira olarak belirlendi.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi