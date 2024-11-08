BİR iskambil oyunu oynarken, olmasını istediğiniz şeyin tam tersini kendinize mırıldanın. Çoğu zaman, rakibiniz yemi yutacaktır.

BİRİNE utanmadan bakmak istiyorsanız, doğrudan onların yanından bakın ve göz göze gelmelerini bekleyin. Bunu başaramadıklarında etrafa bakacaklar ve bir süre size bakmayacaklar. Bu, bu kişiye en az 45 saniye boyunca dik dik bakmanız için bir şans.

BİR şakayı tekrarlamak zorunda kaldığınızda komik olmaktan çıktığını biliyor musunuz? Bunu kendi yararınıza kullanın; eğer gruptaki o pislik siz pahasına şaka yapıyorsa, onu duymuyormuş gibi davranın ve 3 kez tekrarlamasını isteyin. 3. veya 4. kez söylediğinde kimse gülmüyor.

İNSANLARA her zaman kontrol sahibi olduklarını düşündürecek bir seçenek sunun. Örneğin, bir çocuğun ayakkabılarını giymesini istiyorsanız, "Star Wars ayakkabılarını mı yoksa Shark ayakkabılarını mı giymek istiyorsun?" deyin.

BİRİNİN güvenini hızla kazanmak istiyorsanız, vücut duruşunu ve pozisyonunu eşleştirin. Birisi bacaklarını çaprazlayarak oturuyorsa, bacaklarınızı çaprazlayın.

Vücut pozisyonunu yansıtmak ve eşleştirmek, birinin size güvenip güvenmediğini veya sizinle rahat olup olmadığını anlamanın bilinçaltı bir yoludur...

İNSANLAR çoğunlukla ilk ve son olan şeyleri hatırlarlar ve ortadakileri zar zor hatırlarlar. Bir görüşme planlarken, işverenin hangi saatlerde görüşme yaptığını sorun ve ilk veya son olmaya çalışın.

EĞER birinden gerçekten bir şey istiyorsanız, bunu bir talep olarak değil, bir teklif olarak çerçevelendirin.

BİR insanın karakterini, kendisi için hiçbir şey yapamayacak insanlara nasıl davrandığına bakarak anlayabilirsiniz.

EĞER bir iyilik istiyorsanız, her zaman 'çünkü' kelimesini kullanın.

Bu, onların uyma olasılığını artırır.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilya'da küçük bir kasabanın halkı, belediye başkanlığı seçiminde adaylardan memnun olmadığı için şaka amaçlı mahalle bekçisine oy verdi. Seçim sonuçları açıklandığında ise mahalle bekçisinin ciddi bir oy çoğunluğuyla kazandığı ortaya çıktı! Bekçi başkanlık görevini kabul ederken, halkın güvenini kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

TESPİTLİ YORUM

@eyupsabriesenk Bence Japonlar gözleri kısık olduğu için uzun yaşıyor olabilir.

Ekran parlaklığı gibi, şarj uzun gidiyor...

GülüYorum

@gurkanimre_81 3 yaşındaki kızım 'uzağım' yerine 'yakınsızım' diyor. Uzak kelimesini mi bilmiyor, edebi dil mi kullanıyor anlamadım.

Fıkra

İhtiyar Temel doktora gider, sol ayağı ağrımaktadır.

Doktor muayene eder:

-Yaşlılıktan, yaşlılıktan!

Temel doktorun teşhisini beğenmez!:

- Doktor bey, haçan sağ ayağum da aynı yaştadır, o niçun ağırmayi?"