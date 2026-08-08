Yaz mevsiminin en rekabetçi organizasyonuna hoş geldiniz. Ne Dünya Kupası, ne olimpiyatlar... Asıl mücadele sabah 06.30'da plajda başlıyor. Hedef belli: Denize en uzak ama gölgeye en yakın şezlongu ele geçirmek.

100 Metre Havlulu Koşu

Yarışmacılar ellerinde havlu, çanta, güneş kremi ve su matarasıyla koşar. İlk havluyu şezlonga atan avantaj kazanır. Hakemler, havlunun şezlongun en az %30'unu kaplamasını şart koşar.

Sahte Dalgaya Bakma Disiplini

Şezlong dolmuş gibi davranıp birinin kalkmasını bekleyen sporcuların sabır sınavıdır. Gözler sürekli "Acaba gidiyorlar mı?" diye masayı keser.

Üç Şezlong Birden Rezerve Etme

Tek kişi gelip altı kişilik alan kapatanların uzmanlık branşıdır. Her şezlongun üzerine farklı bir eşya bırakılır: bir terlik, bir kitap, yarım su şişesi... Sahibi ortada yoktur ama alan işgal altındadır.

Şemsiye Gölgesini Çalma

Güneş döndükçe sandalyeyi milim milim kaydırıp komşunun gölgesine girme sanatıdır. Yakalanınca da "Rüzgâr itti galiba." açıklaması yapılır.

"Bir Dakikaya Geliyorum" Maratonu

Şezlongu kapatıp iki saat ortada görünmeyen sporcular bu kategoride yarışır.

Döndüklerinde ise yüzlerinde hiçbir suçluluk ifadesi yoktur.

Stratejik Çocuk Yerleştirme

Aile takımının en güçlü taktiği. Çocuklar farklı şezlonglara dağıtılır, böylece dört kişilik aile sekiz kişilik alanı kontrol eder.

Hakemle Tartışma Serbest Stili "Ben buraya sabah yedide havlu koydum." "İyi de siz ortada yoktunuz." "Denizdeydim. "İki saattir mi?" Uzun yüzüyorum." Bu diyalog olmadan yarışma tamamlanmış sayılmaz.

Final Seremonisi

Akşam olur. Gün boyu ölümüne savunulan şezlonglar sessizce boşaltılır. Ertesi sabah aynı insanlar, sanki dün hiçbir şey yaşanmamış gibi yeniden başlangıç çizgisine dizilir. İnsanlık tarihi boyunca toprak için, altın için, petrol için savaşlar yaşandı.

Yazın ise bütün medeniyetler tek bir amaç uğruna birleşiyor:

Denizi gören, gölgeli, ön sıradaki şezlong. Son yıllarda şezlong ve yer kapma tartışmaları zaman zaman gerçek kavgalara ve hukuki süreçlere bile dönüştüğü için, bu "olimpiyat" artık sadece mizah konusu değil, yazın klasik ritüellerinden biri haline geldi.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Alışveriş Arabasıyla Kaçış (ABD, 2023)

Bir hırsız, bir marketten yaklaşık 500 dolar değerinde ürün çaldı. Kaçmak için alışveriş arabasını kullanmaya karar verdi. Ancak araba park yeri çıkışında takıldı ve hırsız, arabayı itmeye çalışırken düştü. Polis, onu arabasının yanında yatarken buldu. Hırsız, "Alışveriş arabasıyla kaçış, yeni bir trend!" dedi.