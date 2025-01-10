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Trip tarihi

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 10 Ocak 2025

KADINLARIN "trip atması" davranışının tarihsel bir bakış açısıyla ele alındığında, bu tür tutumların geçmişteki örnekleri şu şekilde görülebilir:
Antik Roma:
Kadınlar, evliliklerinde memnuniyetsizliklerini ya da rahatsızlıklarını ifade etmek için bazen dolaylı yollar kullanırlardı.
Mesela, Roma kadınları, kocalarının göz önünde olmadan, bir grup arkadaşla sohbette ya da yazışmalarda hoşnutsuzluklarını dile getirebilirlerdi. Bu, kadının ilişkisini güçlendirme ya da zayıflatma arzusuna dayanıyordu.
Orta Çağ Avrupa:
Orta Çağ'da, kadınlar ve erkekler arasındaki ilişkilerde sosyal statü ve evlilik düzenlemeleri önemli bir rol oynuyordu. Kadınlar, kocalarına ya da toplumda belirli bir pozisyondaki erkeklere "trip" atmanın yollarını bulmuşlardı.
Bazen bu, aşırı sessizlik ya da küskün bir tavırla gösterilirdi. Orta Çağ'da kadınlar, "trip" atarak, kocalarının ya da aristokrat çevrelerin dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu tutum, kadının toplumdaki konumunu güçlendirebilir ya da kendi isteklerini elde etmesini sağlayabilirdi.
Fransız Sarayı:
Fransız soylu kadınları, özellikle 17. yüzyılda, sarayda dikkat çekmek ve prestij kazanmak amacıyla bazen çok belirgin "trip" davranışları sergilerlerdi.
Bir bakış, bir tavır ya da küçük bir imada bulunarak, sosyal çevredeki erkeklerin ilgisini çekebilirlerdi.
Bu, aynı zamanda güç mücadelesinin bir parçası olarak görülebilir.
Modern zamanlar:
Günümüzde kadınlar, "trip atma" davranışlarını daha açık bir şekilde gösteriyorlar. Sosyal medyada, bazı kadınlar duygusal durumlarını, kimi zaman mizahi bir şekilde, "trip" atarak anlatırlar.
Özellikle ilişkilere dair paylaşımlar, bu durumu dramatize ederek, bazen absürt şekilde "gizli" mesajlar verirler.
Tarihsel olarak, kadınların trip atma davranışları, sosyal yapılar, ilişki dinamikleri ve bireysel duygusal zekâlarıyla şekillenmiş ve bu davranışın çeşitli zamanlarda farklı biçimler aldığı söylenebilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1950'lerde, bazı Amerikalı aileler "soğutma odaları" kurmak için eski, büyük ve ağır buzdolaplarını kullanıyordu.
Bunun bir tehlike yaratıp yaratmadığına dair yapılan tartışmalar, sonuçta komik bir şekilde, buzdolaplarının kapaklarının içeriden açılmadığını unutmalarına ve içeri hapsolmalarına yol açtı.

GÜLÜ YORUM
@hertzhaia … Otogarda ikidir selamlaştığımız midyeci bir dede var selam verdim bir sigara uzattım midye ikram etmeye çalıştı bu saatte. Çay falan verdi onu da içemedim bir sey ikram etmeden gidersen ölürüm diyo. Tuvaletçi kankasıymış girerken sakın para verme diyo. adam çiş ikram etti bana

TESPİTLİ YORUM
@TurungAbdullah Yarın akşam teknede mangal partisi vereceğim.
Gelmek isteyen etleri mangalı ve tekneyi ayarlasın.
Denizi ben hallederim.

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