LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki savaş, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 19. gününe girdi.
İran, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu.
İran devlet televizyonu Laricani'nin ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda oğlu Murteza, Yardımcısı Alirıza Beyat, Konsey Sekreterliği çalışanları ve birkaç korumasıyla birlikte öldü." ifadeleri kullanıldı.
ALİ LARİCANİ KİMDİR?
Ali Laricani, 1958 yılında Irak’ın Necef şehrinde doğdu. İran’ın Amul kentinden, dini ve siyasi açıdan etkili bir aileye mensuptu. Babası, tanınmış bir din alimi olan Mirza Haşim Amuli idi. Ailesi, dönemin Şahı Rıza Pehlevi'nin baskısı nedeniyle 1931'de Necef'e taşındı ancak 1961'de İran'a geri döndü. Laricani, genç yaşta 1979'daki İslam Devrimi'nin ideologlarından filozof Ayetullah Murteza Mutahhari'nin kızı Feride Mutahhari ile evlendi.
Laricani, ülkenin en prestijli üniversitelerinden Şerif Teknoloji Üniversitesinde matematik ve bilgisayar bilimi alanında lisans yaptı ardından Batı felsefesi üzerine doktorasını tamamladı ve özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine çalıştı.
Ailesindeki diğer isimler de İran siyasetinde etkili oldu. Kardeşlerinden Sadık Laricani uzun yıllar yargı erkinin başında görev yaptı, Muhammed Cevad Laricani ise dış politika ve insan hakları alanlarında önemli görevler üstlendi. Bu yönüyle Laricani ailesi, İran’ın yönetim yapısında uzun yıllar etkili oldu.
1979’daki İran İslam Devrimi sonrasında Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde yer aldı. Daha sonra devlet kademelerinde yükseldi. Kültür Bakanı olarak görev yaptı ardından Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) başkanlığına getirildi.
Laricani, 2005 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri oldu ve aynı zamanda İran’ın nükleer başmüzakerecisi olarak görev yaptı. 2007 yılında bu görevinden ayrıldı.
İran Meclisine 2008'de giren Laricani, 2020'ye kadar üç dönem boyunca Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Bu süreçte özellikle 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri ve Almanya arasında imzalanan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın Meclisteki onay sürecinde önemli rol oynadı.
Laricani, 2020'de Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldı ve dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından liderlik danışmanı olarak atandı. Bir süre bu görevde kalan Laricani'nin 2021 ve 2024 yıllarında cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığı başvurusu Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmadı.
Ali Laricani, Ağustos 2025'te Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak bir kez daha atandı. Bu atama ile birlikte İran’ın dış politika ve güvenlik stratejisinde yeniden kilit isimlerden biri haline gelen Laricani, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in güvendiği devlet adamlarından biri olarak kabul ediliyordu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için Avrupalı ülkelere yaptığı koalisyon çağrısına olumlu yanıt vererek "Hürmüz Koalisyonu'na katılabiliriz" açıklaması geldi.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları düzenlediğini belirterek, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattıklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah'ın İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini belirtti.
Adraee, Hizbullah'ın İsrail'in çeşitli bölgelerine roket saldırıları başlattığını belirterek, İsrail Hava Kuvvetlerinin buna karşılık Lübnan genelinde Hizbullah noktalarını hedef aldığını öne sürdü. Öte yandan, İsrail basınında çıkan haberlerde Hizbullah'ın İsrail'e en az 40 roket saldırısı düzenlediği aktarıldı. İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın akşam saatlerinde yoğun roket saldırısı düzenlemesinin beklendiğini duyurmuştu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, kendisine bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğünü teyit etti. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı. Açıklama ile"İsrailli yetkililerin Süleymani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddiası"doğrulanmış oldu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta şiddetli patlama sesi duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin, İran konusunda ABD'ye destek vermemesinden şikayet ederek, "Biz, onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor." dedi.
ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Michael Martin’i kabulünde, Oval Ofis’te İran gündemini değerlendirdi.
Trump, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ABD'ye destek vermeyeceklerini açıklayan bazı Avrupa ülkelerine ve NATO'ya tepki göstererek, Boğazın güvenliği konusunda bu ülkelerin "kötü bir sınav verdiğini" savundu.
ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlama konusunda kimseye ihtiyacı olmadığını savunan Trump, yine de NATO'nun bu konuda destek vermemesini "NATO’dan dolayı büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. Onlara ihtiyacımız yok ama onların orada olması gerekirdi." sözleriyle değerlendirdi.
Trump, İran'a saldırılara başlarken tüm Avrupa'nın bunu desteklediğini ancak iş askeri desteğe gelince kimsenin destek vermediğini ifade ederek, bu konuda birkaç kez "hayal kırıklığı" içinde olduğunu vurguladı.
"BİZ ONLARA UKRAYNA’DA YARDIM ETTİK AMA ONLAR İRAN’DA YARDIM ETMEDİLER"
Rusya-Ukrayna Savaşı boyunca NATO'ya çok destek olduklarını hatırlatan ABD Başkanı, "Biz, onlara Ukrayna’da yardım ettik ama onlar İran’da yardım etmediler. Bence NATO, çok aptalca bir hata yapıyor."değerlendirmesini yaptı.
Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sadece Körfez ülkelerinin ve İsrail'in destek verdiğini kaydederek, "Orta Doğu’dan büyük bir destek var. Katar, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve elbette İsrail güçlü destek veriyor." dedi.
İran'ın askeri kapasitesini büyük oranda ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, "(İran) Her zaman Boğaza mayın döşeyebilirler, bu adeta terör eylemi gibi. Bu yüzden Avrupa’nın bu konuda yardım edeceğini düşündük çünkü ellerinde mayın tarama gemileri var." diye konuştu.
Trump, bu konuda yardım etmeyecekleri bildiren ülkelere tepki gösterdi.
"NATO'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT
ABD Başkanı Trump, NATO'nun İran konusunda ABD'ye destek vermemesi nedeniyle ABD'nin İttifaktan ayrılmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya,"Bunu düşünmeleri gerektiğini ancak şu an aklında öyle bir şeyin olmadığını"söyleyerek yanıt verdi.
ABD olarak NATO için trilyonlarca dolar harcadıklarını vurgulayan Trump, "NATO konusunda hayal kırıklığına uğradım. Bu konu, kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. (NATO'dan ayrılma) Bu karar için de Kongreye ihtiyacım yok, bu kararı kendim verebilirim. Ama yeniden düşünmek dediğinizde, şu an düşünmüyorum. Şu anda aklımda bir şey yok." ifadelerini kullandı.
ABD TERÖRLE MÜCADELE DİREKTÖRÜ'NÜN İSTİFASI
Trump, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'in "İran'la savaş, ABD'nin çıkarına değil" şeklinde tepki göstererek istifa etmesi konusundaki soruya da yanıt verdi.
ABD Başkanı, Kent'in istifasını,"Onun açıklamasını okudum. Kendisi aslında iyi bir insan ancak güvenlik konusunda zayıftı. Açıklamasında, İran’ın bir tehdit olmadığını söylemiş, halbuki İran sadece bizim için değil dünya için de bir tehdittir. 'İran, tehdit değil' diyen birinin görevden ayrılması iyi olmuş." şeklinde değerlendirdi.
"İRAN, 2-3 GÜN GÜN İÇİNDE SONUÇLANACAK BİR ŞEYDİ"
İran'ı sadece "askeri bir operasyon" olarak gördüğünü kaydeden Trump, saldırılara başladıktan kısa süre sonra sürecin biteceğini düşündüğünü belirtti.
Trump, "İran, esasen 2 ya da 3 gün içinde büyük ölçüde sonuçlanacak bir şeydi çünkü donanmasını yok ettik, sonra hava kuvvetlerini ortadan kaldırdık ve uçaksavarlarını yok ettik. İstesek elektrik altyapısını bir saat içinde devre dışı bırakabiliriz." diye konuştu.
ALİ LARİCANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin, dün bir hava saldırısında öldürüldüğünü belirten ABD Başkanı Trump, "İran'ın önemli liderlerinden biri dün öldürüldü, kendisi binlerce göstericinin öldürülmesinden sorumluydu." yorumunu yaptı.
TRUMP'TAN KEİR'E İRAN TEPKİSİ
Diğer yandan Trump, İngiltere'nin İran konusunda ABD'ye çok geç destek vermek istediğini ve bunun kendileri için bir anlamı olmadığını belirtti.
"Başbakanı Keir’den dolayı hayal kırıklığı içindeyim, savaş bittikten sonra 2 uçak gönderebileceğini söyledi."diyen Trump, Keir'in görevine devam edip etmemesi konusundaki fikrinin sorulması üzerine, bu kararın İngiliz halkına ait olduğunu vurguladı.
Trump, "Asıl önemli olan, Birleşik Krallık halkının, Keir’e güven duymasıdır. Keir’e karşı oldukça eleştirel davrandım ama bunu dostane bir şekilde yaptım."dedi.
Trump: "NATO "Müttefiklerimizin" çoğu, Orta Doğu'daki terörist İran Rejimi'ne karşı yürüttüğümüz Askeri Operasyona dahil olmak istemedikleri konusunda ABD’yi bilgilendirdi.
Bu eylemlerine şaşırmış değilim; çünkü her yıl bu ülkeleri korumak için yüz milyarlarca dolar harcadığımız NATO'yu her zaman tek yönlü bir yol olarak gördüm — Biz onları koruyacağız ama onlar, özellikle ihtiyaç anında bizim için hiçbir şey yapmayacaklar.
Neyse ki İran Ordusu'nu yerle bir ettik — Donanmaları yok oldu, Hava Kuvvetleri yok oldu, Uçaksavar ve Radarları yok oldu ve belki de en önemlisi, neredeyse her seviyedeki Liderleri yok oldu;
Elde ettiğimiz bu büyük Askeri Başarı sayesinde, artık NATO ülkelerinin yardımına "ihtiyacımız" kalmadı ve bunu arzulamıyoruz da.
ZATEN HİÇBİR ZAMAN İHTİYACIMIZ OLMAMIŞTI!
Aynı durum Japonya, Avustralya veya Güney Kore için de geçerli.
Aslına bakılırsa, dünyanın açık ara en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı olarak konuşuyorum:
HİÇ KİMSENİN YARDIMINA İHTİYACIMIZ YOK!"