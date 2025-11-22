Açılan her kapı yeni bir fırsattır. Ne zaman açılmakta olan bir kapı görürseniz, o an kapının ardına doğru koşun. 3 saniye önce, diğer tarafa doğru koşarak geçtiğiniz kapı olsa dahi.

Yerim içerim yatarım arkadaş. Ohh. Bu insanlar da ne salak lan iki miyavlıyorum yemek veriyolar eheheh. Aha geliyo bak bitanesi miaaooww mieeaaaooww aha bıraktı mamayı haha şapşal la bunlar.

Neyse şunları yiyiim de bi 2 saat yatiim köşede.

Bir şey hareket ettiği sürece önemlidir. Önemli olduğuna inanıyorsan ve hareket etmiyorsa dürtmelisin.

Camı tırmala içeri gir, kapıyı tırmala daha içeri gir. sıcağa daha sıcağa...

Seninle oyun oynayacağına kıçını devirmiş yatıyor mu?

Uyandırmak için komidinin üstündeki her şeyi teker teker devir. Bunu yaparken de büyük bir ciddiyetle yüzüne bak.

"Onlar ne öyle, bizim kız ütü mü yapmış, oh, tertemizdir onlar, mis gibi kokusu, gidip yatayım biraz üzerlerine, nasılsa saçma ama şirin bir şekilde uyuyunca bana kızmazlar, hem mis gibi kokarım" gibi düşünceleri barındırır.

Kısa saçlı modern teyzelere yapış, hayatın kurtulsun.

"Hür doğdum hür yaşarım kime ne kime ne, köle miyim sana ben sana ne sana ne" anlayışıdır.

Benim yemimi ver, arada benle oyna, sıcak bir yuva, güzel bir ev, yeri gelince çiftlesme, yeri gelince depresyon, yeri gelince manik dönem. Misafir gelse de cırmıklasam.

Kendi kuyruğunu yakalamanın hayatına renk katan bir oyun olduğu anlayışına sahip olacak kadar maldır, kısırdır, döngüdür.

En akıllı canlı benim. Ama ispatlamak zorunda değilim.

Karton kutular önemlidir.

Buldun mu içine gir. Poşet de olur. Ama karton daha iyidir.

Aa dolap kapağı açılmış hemen içine girmeliyim.

Ooo temiz kum, kaka yapayım bir dal.

Her akşam kapının önünde bekle, eve kim erken gelirse onunla birlikte ol. Diğeri gecikmeseymiş...

LÜZUMSUZ BİLGİLER

Fransa'da bulunan bazı köylerde mezarlıklarda yer kalmadığı için devlet köylülere ölmeyi yasaklamıştır ve bu kişilerin cezalandırılacağını bildirmiştir. Henüz nasıl bir ceza verebileceklerini bilemesekte ölümden daha ağır ne olabilir ki? diye düşünmeden edemedik..

Araştırmalara göre eğer gerçek aşkı bulmak istiyorsan ilk buluşmalarınıza köpek götürün. Eğer ilk buluşmada bir köpekle çıkarsan, başarma şansın yüksek oranda artıyormuş. Çünkü insanların etkilendikleri bir insanın yanına yaklaşırken yanlarında köpek götürdüklerinde daha rahat davrandıkları ortaya çıkmış..Bir vatandaş Uğur Dündar'ın köye geleceğini duyunca bone ve eldivenle traktör kullanalı 15 YIL OLDUDemet Akalın 'Gaziler Günü' için "Tüm gazilerimiz nur içinde yatsın" diyeli 5 YIL OLDU.