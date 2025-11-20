Bilim dünyası yıllardır tartışıyor: Kadınlar gerçekten hiçbir şeyi unutmuyor mu? Erkekler ise neden üç dakika önce söylediği şeyi hatırlayamıyor? Yapılan son araştırmalar (komşunun teyzesinin anlattığına göre) kadın hafızasının üç temel prensiple çalıştığını ortaya koydu:



"Ben sana söylemiştim" veri arşivi: Kadınların beyninde özel bir bölüm bulunur: BSS Arşivi. Bu arşivde ilişki boyunca söylenen tüm cümleler tarih-saat-konum bilgisiyle saklanır. Erkek: "Ben öyle bir şey demedim." Kadın: "31 Mart 2021, saat 19:47. Salonda. Üzerinde lacivert eşofman vardı. 'Tamam, hallederim' dedin." Bilim insanları bu seviyede kayıt tutabilen tek cihazın Galaxy değil kadın hafızası olduğunu söylüyor.



Hafıza RAM değil, hard disk: Erkek hafızası RAM gibi çalışır: Bir şok yaşarsa silinir. Kadın hafızası ise hard disk gibidir: Formatlasan bile bir yerlerden geri yükler. "Ben unuttum sanmıştım" diyen her erkek, kadın partnerinin yıllar sonra aynı konuyu 'ilgili belgelerle' gündeme getirmesiyle hayatının sürprizini yaşamıştır.



Duygusal olaylar otomatik olarak 'favorilere' eklenir: Erkek için: "Ben o gün biraz sinirliydim." Kadın için: "O gün 3 saniye fazla sustun, sebebi var." Kadın hafızası, duygusal dalgalanmaları kendiliğinden işaretler. Mesela: İlk mesajın geç geldiği gün. İlginin azaldığı saniyeler. Yanlışlıkla söylenen "hiçbir şey yok"... Hepsi yıldızlı, klasörlü, renkli olarak saklanır.



Gündelik ayrıntı hızı: 6G Kadınlar, ilişki boyunca toplanan verileri yüksek hızda işler: Hangi kelime kaç kez tekrarlandı? Tonlamadaki milimetrik değişimler: "Bir şey mi oldu?" sorusuna verilen mikroskobik yüz ifadeleri... Erkek için gereksiz olan bu detaylar, kadın için Watson süper bilgisayarı kadar anlamlıdır.



Unutmaz ama affeder (bazen): Kadınlar, her şeyi hatırlamalarına rağmen çoğu zaman affeder. Ama affederken de unutmaz. Ve unutmadığı için de gelecekte "Bak yine aynı şeyi yapıyorsun" deme hakkı saklıdır. Sonuç: Bilimsel araştırmalar(!) şunu gösteriyor: Kadınlar hiçbir şeyi unutmaz. Ama bu özellik çoğu zaman ilişkiyi kurtaran şeydir. Çünkü biri hatırlamazsa, diğerinin hatırlaması lazım.