ABD Merkez Bankası (Fed), Mart 2026 toplantısının ardından yayımladığı karar metninde politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktığını duyurdu. Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bankanın "bekle-gör" stratejisini tercih ettiği görülüyor.

FED FAİZLERİ %3,50-3,75 ARALIĞINDA SABİT BIRAKTI

ABD Merkez Bankası (Fed), 18 Mart 2026 tarihli FOMC toplantısında piyasa beklentilerine paralel hareket ederek politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

KARARIN ARKASINDAKİ TEMEL NEDENLER

Fed'in bu kararında özellikle küresel enerji krizi ve jeopolitik gerilimlerin enflasyon üzerindeki baskısı belirleyici oldu. Fed'in yayımladığı karar metnine göre; ekonomideki büyüme hızı ılımlı seyrederken, istihdam piyasası gücünü korumaya devam ediyor. Ancak, enerji fiyatlarındaki (özellikle petrolün 100 dolar üzerindeki seyri) oynaklık, faiz indirimi beklentilerini yılın ikinci yarısına ötelemiş durumda.

Enflasyon Baskısı: ABD'de yıllık enflasyon %2,4 seviyesinde kalsa da enerji fiyatları risk teşkil ediyor.

İstihdam Verileri: İşsizlik oranının %4,3 civarında seyretmesi, ekonominin yüksek faize direnç gösterdiğini kanıtlıyor.

Jeopolitik Riskler: Orta Doğu'daki gerginliklerin tedarik zinciri ve enerji maliyetleri üzerindeki etkisi Fed'i temkinli olmaya itiyor.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE BEKLENTİLER

Fed'in Mart 2026 projeksiyonlarında yıl sonu için bazı güncellemeler dikkat çekiyor. Aşağıdaki tablo, Fed'in ekonomik tahminlerindeki değişimi özetliyor:

Gösterge 2026 Tahmini (Eski) 2026 Tahmini (Yeni) Büyüme (GSYH) %1,7 %1,4 Enflasyon (PCE) %2,2 %2,4 İşsizlik Oranı %4,2 %4,4 Politika Faizi (Yıl Sonu) %3,4 %3,6

SIKÇA SORULAN SORULAR

Fed faiz kararı sonrası altın ne olur?

Fed'in faizleri sabit bırakması ve "bekle-gör" mesajı vermesi, kısa vadede altın fiyatlarında baskı oluşturabilir. Ancak jeopolitik risklerin devam etmesi, altının güvenli liman talebini canlı tutmaya devam edecektir.

2026 yılında kaç faiz indirimi bekleniyor?

Yılın başında iki indirim beklenirken, Mart ayı itibarıyla güncellenen projeksiyonlar yıl sonuna kadar en fazla bir veya iki sınırlı indirim yapılabileceğine işaret ediyor.

Fed'in bir sonraki toplantısı ne zaman?

Fed'in bir sonraki faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.