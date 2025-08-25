PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar İlk buluşmada error vermek

İlk buluşmada error vermek

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 25 Ağustos 2025


Donma hatası:
Karşı taraf soru soruyor, sen ekrana bakar gibi boş kalıyorsun.
Yanlış dosya açma:
"Ne iş yapıyorsun?" sorusuna lise anısını anlatmaya başlamak.
Pil zayıf uyarısı:
Daha kahveler gelmeden sıkıldığını belli etmek.
Yanlış şifre: Hesabı öderken kartın reddedilmesi.
Bluetooth'un yanlış eşleşmesi: Aklındaki espriyi yanlış zamanda patlatmak.
Klavye takılması:
Dilin üç kere sürçüyor, aynı cümleyi toparlayamıyorsun.
Güncelleme isteği:
O ciddi konuşurken saçma bir espri patlatmak.
Ses yankısı:
Aynı soruyu üç kere "efendim?" diye tekrarlatmak.
Parola uyuşmazlığı:
Menü seçerken diplomatik kriz çıkarmak.
Virüs uyarısı: Telefona sürekli bildirim düşmesi.
Ekran kararması:
Konuşma ortasında dalıp gitmek.
Sistem çökmesi:
Cüzdanını evde unuttuğunu fark etmek.
Yanlış uygulama:
Sohbeti eski sevgiliye bağlamak.
Mavi ekran:
Vedalaşırken sarılayım mı, el mi sıkayım, kafa mı sallayayım diye kararsız kalmak.
Yanlış kopyalayapıştır:
Arkadaşına atacağın mesajı yanlışlıkla karşı tarafa göndermek.
Çerez hatası:
Yemekte dişine kocaman maydanoz yapışması.
Yanlış konum:
Mekânı karıştırıp yanlış kafeye gitmek.
Sunucu hatası:
Komik bir anı anlatırken kimsenin gülmemesi.
Spam filtresi:
Çok fazla soru sorup karşı tarafı sorguya çekmek.
Otomatik düzeltme:
"Romantik" demek isterken "robotik" çıkarmak.
Yavaş internet:
Şaka yaptıktan sonra cevabını geç anlamak.
Bağlantı kopması:
O konuşurken bir anda garsona odaklanmak.
Kapsama alanı dışı:
Ortam çok gürültülü, "nasıl yani?" diye sürekli tekrarlamak.
Fabrika ayarları:
Buluşma sonrası eve gidip "ben neden böyle davrandım ya?" diye kafayı yemek.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İlginç düğün gelenekleri 24 Ağustos 2025, Pazar İlk adımı atma rehberi 23 Ağustos 2025, Cumartesi Erkeklerde ayrılığın ilk 5 dakikası 22 Ağustos 2025, Cuma Sabitler 21 Ağustos 2025, Perşembe
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Rüyada dolunay görmek ne anlama gelir, hayırlı mı? Rüyada meteor yağmuru görmek ne demek?
Rüyada dolunay görmek ne demek?
Rüyada evin sallanması hayırlı mıdır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?
Rüyada deprem görmek ne anlama gelir?
Rüyada orman görmek ne demek? Rüyada ormana gitmek ne anlama gelir?
Rüyada orman görmek ne demek?
Rüyada valiz hazırladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada valiz taşımak, toplamak, kaybetmek anlamı ve yorumu nedir?
Rüyada valiz hazırladığını görmek ne anlama gelir?