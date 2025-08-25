

Donma hatası:

Karşı taraf soru soruyor, sen ekrana bakar gibi boş kalıyorsun.

Yanlış dosya açma:

"Ne iş yapıyorsun?" sorusuna lise anısını anlatmaya başlamak.

Pil zayıf uyarısı:

Daha kahveler gelmeden sıkıldığını belli etmek.

Yanlış şifre: Hesabı öderken kartın reddedilmesi.

Bluetooth'un yanlış eşleşmesi: Aklındaki espriyi yanlış zamanda patlatmak.

Klavye takılması:

Dilin üç kere sürçüyor, aynı cümleyi toparlayamıyorsun.

Güncelleme isteği:

O ciddi konuşurken saçma bir espri patlatmak.

Ses yankısı:

Aynı soruyu üç kere "efendim?" diye tekrarlatmak.

Parola uyuşmazlığı:

Menü seçerken diplomatik kriz çıkarmak.

Virüs uyarısı: Telefona sürekli bildirim düşmesi.

Ekran kararması:

Konuşma ortasında dalıp gitmek.

Sistem çökmesi:

Cüzdanını evde unuttuğunu fark etmek.

Yanlış uygulama:

Sohbeti eski sevgiliye bağlamak.

Mavi ekran:

Vedalaşırken sarılayım mı, el mi sıkayım, kafa mı sallayayım diye kararsız kalmak.

Yanlış kopyalayapıştır:

Arkadaşına atacağın mesajı yanlışlıkla karşı tarafa göndermek.

Çerez hatası:

Yemekte dişine kocaman maydanoz yapışması.

Yanlış konum:

Mekânı karıştırıp yanlış kafeye gitmek.

Sunucu hatası:

Komik bir anı anlatırken kimsenin gülmemesi.

Spam filtresi:

Çok fazla soru sorup karşı tarafı sorguya çekmek.

Otomatik düzeltme:

"Romantik" demek isterken "robotik" çıkarmak.

Yavaş internet:

Şaka yaptıktan sonra cevabını geç anlamak.

Bağlantı kopması:

O konuşurken bir anda garsona odaklanmak.

Kapsama alanı dışı:

Ortam çok gürültülü, "nasıl yani?" diye sürekli tekrarlamak.

Fabrika ayarları:

Buluşma sonrası eve gidip "ben neden böyle davrandım ya?" diye kafayı yemek.