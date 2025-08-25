Donma hatası:
Karşı taraf soru soruyor, sen ekrana bakar gibi boş kalıyorsun.
Yanlış dosya açma:
"Ne iş yapıyorsun?" sorusuna lise anısını anlatmaya başlamak.
Pil zayıf uyarısı:
Daha kahveler gelmeden sıkıldığını belli etmek.
Yanlış şifre: Hesabı öderken kartın reddedilmesi.
Bluetooth'un yanlış eşleşmesi: Aklındaki espriyi yanlış zamanda patlatmak.
Klavye takılması:
Dilin üç kere sürçüyor, aynı cümleyi toparlayamıyorsun.
Güncelleme isteği:
O ciddi konuşurken saçma bir espri patlatmak.
Ses yankısı:
Aynı soruyu üç kere "efendim?" diye tekrarlatmak.
Parola uyuşmazlığı:
Menü seçerken diplomatik kriz çıkarmak.
Virüs uyarısı: Telefona sürekli bildirim düşmesi.
Ekran kararması:
Konuşma ortasında dalıp gitmek.
Sistem çökmesi:
Cüzdanını evde unuttuğunu fark etmek.
Yanlış uygulama:
Sohbeti eski sevgiliye bağlamak.
Mavi ekran:
Vedalaşırken sarılayım mı, el mi sıkayım, kafa mı sallayayım diye kararsız kalmak.
Yanlış kopyalayapıştır:
Arkadaşına atacağın mesajı yanlışlıkla karşı tarafa göndermek.
Çerez hatası:
Yemekte dişine kocaman maydanoz yapışması.
Yanlış konum:
Mekânı karıştırıp yanlış kafeye gitmek.
Sunucu hatası:
Komik bir anı anlatırken kimsenin gülmemesi.
Spam filtresi:
Çok fazla soru sorup karşı tarafı sorguya çekmek.
Otomatik düzeltme:
"Romantik" demek isterken "robotik" çıkarmak.
Yavaş internet:
Şaka yaptıktan sonra cevabını geç anlamak.
Bağlantı kopması:
O konuşurken bir anda garsona odaklanmak.
Kapsama alanı dışı:
Ortam çok gürültülü, "nasıl yani?" diye sürekli tekrarlamak.
Fabrika ayarları:
Buluşma sonrası eve gidip "ben neden böyle davrandım ya?" diye kafayı yemek.