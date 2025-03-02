Ezanı Beklerken Saatle Kavga:

"Kesin okundu ya!", "Abi 2 dakika var!", "Yok ya, komşu amca yedi bence!" tartışmaları.

İlk Lokma Şoku:

Oruç açılır açılmaz, ağzına hızlıca bir şey atanların aşırı sıcak çorbayla yanması.

Yanlışlıkla İftarı Kaçırmak:

Biri yemeklere saldırırken, diğerinin "Hadi ya, ezan mı okundu?" diye şaşırması.

Aşırı Büyük Yudum:

Susuzluğa dayanamayıp koca bardağı bir dikişte içen ama suyun nefesi tıkamasıyla öksürük krizine girenler.

Aşırı Doldurulmuş Tabak:

İlk tabağı Everest Dağı gibi doldurup, üçüncü lokmada "Ben galiba doydum" diyenler.

Orucunu Unutan Misafir:

Birinin dalgınlıkla "Çay alayım mı?" demesi ve herkesin ona şok içinde bakması.

Hurma Seçerken Zorlanma:

"Bu çok kuru, bu çok yaş, bu çok çekirdekli..." derken en sonunda fark etmeden ilk gördüğünü yemek.

Göz Açlığı ve Gerçek Açlık Çatışması:

Masadaki her şeyin tadına bakmak için çeşit çeşit yemek alan ama hepsinden üçer çatal alıp pes edenler.

Hızlı Yemek ve Beyin Donması:

Soğuk içecek içip beyin donması yaşayanlar ve sonrasında pişman olanlar.

İftar Sofrasındaki Spiker:

Ezanı duyunca "Ve oruçlar açıldı! Şimdi iftar sofrasında müthiş bir hareketlilik var!" diye spiker gibi anlatan biri mutlaka olur.

Tatlıya Geç Kalan Üzgün Kişi:

Herkes baklavaları paylaşırken son kalan dilimin başkasına gittiğini görenin derin sessizliği.

Yanlış Tabağı Alan Kişi:

Başkasının tabağından yemek alıp sonra "Aaa bu benim değilmiş!" diye mahcup olanlar.

Gazlı İçecek Hatası:

İftarda aşırı hızlı içilen gazlı içecek sonrası gelen istemsiz geğirme ve utanç.

Çay Beklerken Uykunun Gelmesi:

"Ben bir çay içeyim de kendime geleyim" diyenin çay gelmeden masada sızması.

Tatlıya Yer Açma Çabası:

Karnı tıka basa dolan kişinin, "Birazdan tatlı yerim" deyip ama asla yiyememesi.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brezilya'da bir mahkûm hapisten kaçmaya karar verdi. Filmlerde gördüğü gibi bir plan yaptı:

Birkaç çarşafı birbirine bağlayarak pencereden aşağı sarkıtacaktı.

İlk başta her şey yolunda gidiyor gibiydi ama hesap hatası yaptı ve çarşaflar kısa kaldı. Pencereden aşağı sarkarken tam ikinci katta çarşaf bitti ve ortada asılı kaldı! Ne yukarı çıkabiliyor ne aşağı inebiliyordu.

Gardiyanlar sabah devriyesine çıktığında adamı havada sallanırken buldu.



TESPİTLİ YORUM

@gutesenacht Oğlanın bezi çiş sızdırdı, eşofmanı ıslak olduğu için metal kaydıraktan kayamıyor, zaten kaymasını da istemiyorum, neyse yüz üstü kaymaya başladı, sonra bütün çocuklar yüz üstü kaymaya başladı, bir anne yanıma gelip "lütfen daha fazla trend başlatmayın" dedi...



GÜLÜ YORUM

@zipekipekii Sevgilimi aylardır nemlendirici krem sürmesi için ikna etmeye çalışıyorum ve bugün en sonunda dedi ki neyse alayım bir tane Mourinho da sürüyormuş...