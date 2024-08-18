Hanımlar şımarmak yok ama....
HİNT
MİTOLOJİSİNDE
KADININ YARATILIŞI
Tanrı, yaprağın hafifliğini
Ceylanın bakışını
Güneş ışığının kıvancını
Sisin gözyaşını aldı
Rüzgarın kararsızlığını
Tavşanın ürkekliğini buna ekledi
Onların üzerine taşların sertliğini
Balın tadını
Kaplanın yırtıcılığını
Ateşin yakıcılığını
Kışın soğuğunu
Saksağanın gevezeliğini
Kumrunun sevgisini kattı
Ve bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı YARATTIĞI KADINI,
ERKEĞE ARMAĞAN ETTİ
HİNT
MİTOLOJİSİNDE
ERKEĞİN YARATILIŞI
Tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını
Boğanın bakışını
Fırtına bulutlarının kasvetini
Tilkinin kurnazlığını
Boranın dehşetini aldı
Sülüğün yapışkanlığını
Kedinin yaramazlığını
Hindinin kabarışını
Gergedan derisinin sertliğini onlara ekledi
Ve bunların üzerine ayının kabalığını
Bukalemunun şıpsevdiliğini
Sivrisineğin vızıltısını kattı ve erkeği yarattı
YARATTIĞI ERKEĞİ,
ADAM ETSİN DİYE KADINA
VERDİ
BUNU BİLİYOR MUYDUN?
1870'lerde, bazı insanlar daktiloların çok fazla gürültü çıkardığını ve bu yüzden klavyelerin yasaklanması gerektiğini öne sürdüler. Neyse ki, bu öneri kabul edilmedi, ama daktilo yazanlar için kulak tıkaçları popüler hale geldi.
16. yüzyıl Avrupa'sında, bazı aristokratlar yemek sırasında etleri mızraklarla alırlardı. Bu durum, bazen masadaki yiyecekler için mızraklı bir yarışa dönüşürdü.
Yemek masasında gerçekleşen bu "savaşlar", zamanla soylular arasında bir eğlence haline geldi.
TESPİTLİ YORUM
@ayseninbavulu Instagram'da her fotoğrafının altına manas destanı gibi şiirler yazan insan çok yordun beni. Dümdüz yükle fotoyu geç kardeşim ya da acil şiir kitabı çıkart da imza gününe gelmeyelim...
GülüYorum
@handelis Oldukça ilginç bir çocukluk geçirmemin nedenleri:
1- "Seni dövmeye çok üşendiğim için elimi havaya kaldıracağım, sen uzaktan koşup kendine tokat atacaksın" diyen bir abiye sahip olmam 2- Bunu her duyduğumda uzaktan koşup kafamı abimin eline vuracak kadar aptal bir çocuk olmam...