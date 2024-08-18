Hanımlar şımarmak yok ama....

HİNT

MİTOLOJİSİNDE

KADININ YARATILIŞI

Tanrı, yaprağın hafifliğini

Ceylanın bakışını

Güneş ışığının kıvancını

Sisin gözyaşını aldı

Rüzgarın kararsızlığını

Tavşanın ürkekliğini buna ekledi

Onların üzerine taşların sertliğini

Balın tadını

Kaplanın yırtıcılığını

Ateşin yakıcılığını

Kışın soğuğunu

Saksağanın gevezeliğini

Kumrunun sevgisini kattı

Ve bütün bunları karıştırdı, eritti ve kadın yaptı YARATTIĞI KADINI,

ERKEĞE ARMAĞAN ETTİ

HİNT

MİTOLOJİSİNDE

ERKEĞİN YARATILIŞI

Tanrı, kaplumbağanın yavaşlığını

Boğanın bakışını

Fırtına bulutlarının kasvetini

Tilkinin kurnazlığını

Boranın dehşetini aldı

Sülüğün yapışkanlığını

Kedinin yaramazlığını

Hindinin kabarışını

Gergedan derisinin sertliğini onlara ekledi

Ve bunların üzerine ayının kabalığını

Bukalemunun şıpsevdiliğini

Sivrisineğin vızıltısını kattı ve erkeği yarattı

YARATTIĞI ERKEĞİ,

ADAM ETSİN DİYE KADINA

VERDİ

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1870'lerde, bazı insanlar daktiloların çok fazla gürültü çıkardığını ve bu yüzden klavyelerin yasaklanması gerektiğini öne sürdüler. Neyse ki, bu öneri kabul edilmedi, ama daktilo yazanlar için kulak tıkaçları popüler hale geldi.

16. yüzyıl Avrupa'sında, bazı aristokratlar yemek sırasında etleri mızraklarla alırlardı. Bu durum, bazen masadaki yiyecekler için mızraklı bir yarışa dönüşürdü.

Yemek masasında gerçekleşen bu "savaşlar", zamanla soylular arasında bir eğlence haline geldi.

TESPİTLİ YORUM

@ayseninbavulu Instagram'da her fotoğrafının altına manas destanı gibi şiirler yazan insan çok yordun beni. Dümdüz yükle fotoyu geç kardeşim ya da acil şiir kitabı çıkart da imza gününe gelmeyelim...

GülüYorum

@handelis Oldukça ilginç bir çocukluk geçirmemin nedenleri:

1- "Seni dövmeye çok üşendiğim için elimi havaya kaldıracağım, sen uzaktan koşup kendine tokat atacaksın" diyen bir abiye sahip olmam 2- Bunu her duyduğumda uzaktan koşup kafamı abimin eline vuracak kadar aptal bir çocuk olmam...