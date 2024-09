AYAĞA kalkmadan asla kimseyle el sıkışmayın.

MÜZAKERELERDE asla ilk teklifi siz yapmayın.

SANA bir sır verirlerse, bunu saklayın.

EĞER size bir araba ödünç verilirse, deposu dolu olarak iade edin.

BİR işi tutkuyla yapın ya da hiç yapmayın.

EL sıkışırken elinizi sıkı tutun ve karşınızdaki kişinin gözlerinin içine bakın.

TEK başınıza seyahat etme deneyimini yaşayın.

YAŞLANMAK istiyorsan tavsiye alın.

OKULDA/ofiste yeni tanıştığınız kişiyle birlikte yemek yemeye gelin.

BİRİNE mesaj attığınızda ve sinirlendiğinizde: bitirin, okuyun, silin ve mesajı tekrar yazın.

MASADA iş, siyaset veya din konuşulmaz.

HEDEFLERİNİZİ yazın ve bunlar üzerinde çalışın.

BAKIŞ açınızı savunun ancak başkalarına karşı hoşgörülü ve saygılı olun.

AKRABALARINIZI arayın ve ziyaret edin.

HİÇBİR şeyden pişman olmayın, her şeyden ders çıkarın.

ŞEREF ve sadakat kişiliğinizde mevcut olmalıdır.

SİZE geri ödemeyeceğini bildiğiniz birine borç vermeyin.

SABAH uyandığınızda yatağınızı toplayın.

DUŞTA şarkı söyleyin.

BİR bitkiye veya bahçeye bakın.

FIRSAT buldukça gökyüzünü gözlemleyin.

YETENEKLERİNİZİ keşfedin ve kullanın.

İŞİNİZİ sevin veya bırakın.

İHTİYAÇ duyduğunuzda yardım isteyin.

BİRİNE bir değer öğretin, tercihen küçük bir değer.

ELİNİZİ uzatana minnettar olun ve onu takdir edin.

KOMŞULARINIZA karşı nazik olun.

BİRİNİN gününü mutlu edin, bu sizi de mutlu edecektir.

KENDİNİZLE yarışın.

KENDİNİZE yılda en az bir kez iyilik yapın.

SAĞLIĞINIZA dikkat edin.

HER zaman gülümseyerek selamlayın.

HIZLI düşünün ama yavaş konuşun.

AĞZIN doluyken konuşmayın.

AYAKKABILARINIZI boyayın, tırnaklarınızı kesin ve her zaman bakımlı görünün.

BİLMEDİĞİNİZ konularda fikrinizi ortaya koymayın.

HİÇ kimseye kötü davranmayın.

HAYATINIZI sanki hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın.

SESSİZ kalmak için harika bir fırsatı asla kaçırmayın.

BİRİNİN çabasını takdir edin.

HER zaman olmasa da alçak gönüllü olun.

KÖKLERİNİZİ asla unutmayın.

MÜMKÜN olduğunda seyahat edin.

YAĞMURDA dans edin.

BAŞARIYI pes etmeden arayın.

ADİL olun ve size ihtiyacı olanların yanında olun.

YALNIZLIK anlarının tadını çıkarmayı öğrenin.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2015 yılında Tayland'da bir mücevher mağazasına giren hırsız, planını yaparak pahalı elmasları çalmaya çalıştı.

Ancak hırsız, mağazaya gizlice girip beklerken o kadar yorgundu ki, mağazanın arka odasında uyuyakaldı.

Sabah çalışanlar hırsızı bulduğunda, elmasları çalmak yerine horluyordu.

Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve yakalanan hırsızın uyuduğu görüntüler sosyal medyada viral oldu.



GÜLÜ YORUM

@umursuzluklu Arkadaşımın oğlu Kemal (6) birazcık esmer. Geçen gün evinden bize gelirken karşısına köpek çıkar diye biraz korkmuş. "Hem de" diyor, "Beni pişmiş et sanarlar daha çok yemek isterleeerr..."



TESPİTLİ YORUM

@ferideselseyler Biz doksan dakikalık bir şey izleyip beş saat kritik yapsak erkekler çok dalga geçerdi...