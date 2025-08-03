Kayınvalidenin mobilyaları beğenmemesi 'Neden çestır değil?'

Bilezik sayısı Trabzon burması mı?

Hasır mı? Düz mü? Boncuklu mu?

Gramından sayısına kadar bilezik hassas bir mevzu.

Masrafların damada kitlenmeye çalışılması Bayramda koç getir, boynuzunda bilezikler olsun.

Gelinin kızkardeşine, teyzesine altın kemer al gramı yüksek olsun.

Olsun da olsun...

Tarafların ailelerini kontrol altında tutamaması Tüm aileler evladının iyiliğini ister evet. Ama yeni bir aile olma yolunda dış etkenleri minimuma indirmek gerek.

Erkek tarafının sağılacak inek gibi görülmesi Kızım kirada mı oturacak?

Ala ala bu yüzüğü mü aldınız?

Süt parası, başlık parası, bahşişler, hediyeler...

Mezhep farklılıkları Millet Mars'a koloni kuruyor biz hala ayrışmaya uğraşıyoruz.

Ailelerin anlaşamaması 'Anam ayatta izin vermez be Ferad! Bilmez misin?'

Aldatılmak Arkanıza bakmadan kaçın derim.

Çiftin flört döneminde birbirlerine karşı dürüst olmaması Göz boyayarak olduğundan farklı görünmek en büyük problemlerden.

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!

Kıskançlık 'Aşkım kuzeninle görüşmeni istemiyorum!'

Tünelin sonunda ışık görememek ' Tüm hayatımı bu insanla geçirmek ister miyim?' sorusuna net bir cevap verememek.

Evliliğin aceleye getirilmesi ya da ertelenmesi Düğünün oldu bittiye getirilmeye çalışılması ya da 10 yıl nişanlı kalmak. İki durumda taraflar için yıpratıcı olabiliyor.

Bencil olmak Her şeyi kendi istediği ve hayal ettiği gibi yapmaya çalışan, hatta dayatan insan muhtemelen hayat boyu bu huyunu devam ettirecektir.

Bir daha düşünmekte fayda var.

Nişanlının halihazırda evli olması Haydaaaa! Ucuz atlattın yine. Kaç kaç!

Beklenmedik bir ayrılık Kimsenin başına gelmemesini umuyoruz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de her yıl yaklaşık 40.000 tuvalet bağlantılı yaralanma yaşanıyor.

Rus hükümetinin gelirinin %10'u votka satışından geliyor.

Bir zamanlar bir kadın, birkaç nadir tropik yılanı sutyeninin içinde saklayarak havaalanından kaçırmaya çalıştı. Macera, birisinin kadının göğüslerinin tısladığını söylemesiyle utançla sona erdi.

Mayflower'daki 102 kişiden 15'inin adı John'du.



TESPİTLİ YORUM

@serhatekeneel Erkek adam nerde saçma bir şey varsa oraya parasını bayılır ama maçları tvden izleyebilmek için bi 120 TL vermez, paso kaçak izlemeye çalışır sonra da internete söver



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