Bakan Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlu yakalandı!

20'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakalananlardan 20'sinin kırmızı bültenle arandığını belirten Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 40 suçlunun yakalandığını bildirdi.

Kırmızı Bültenle ve

Ulusal Seviyede Aradığımız 40 Suçluyu,

GÜRCİSTAN(27), ALMANYA(4), BULGARİSTAN(3), ABD, HIRVATİSTAN, İSVİÇRE, KARADAĞ, RUSYA ve YUNANİSTAN'dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı Bültenle Aradığımız;

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Suç Örgütüne Üye Olma, Kasten Öldürme" suçlarından aranan E.C.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama" suçlarından aranan S.C. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Fuhuşa Teşvik" suçundan aranan C.E. ve C.E. isimli şahıslar GÜRCİSTAN'da,

-"Yağma ve Yaralama" suçlarından aranan Ç.B. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Suç Örgütü Kurma, Hırsızlık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek" suçlarından aranan A.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan H.U. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" suçlarından aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan aranan H.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

-"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan aranan S.Ç. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da

-"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan M.T. isimli şahıs ABD'de,

-"Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan T.T. ve Ü.A. isimli şahıslar ALMANYA'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.Y. isimli şahıs ALMANYA'da,

-"Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan M.K. isimli şahıs ALMANYA'da,

-"Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan Y.Ö. isimli şahıs HIRVATİSTAN'da,

-"Kasten Yaralama Neticesinde Ölüme Neden Olma" suçundan aranan E.Ş. isimli şahıs KARADAĞ'da,

-"Kasten Öldürme" suçundan aranan H.Ş. isimli şahıs RUSYA'da, O.T. isimli şahıs ise YUNANİSTAN'da,