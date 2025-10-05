SON DAKİKA
Lütfi Albayrak

Eklenme Tarihi 5 Ekim 2025

Operatör: Pizza xxx'i aradığınız için teşekkürler.
Müşteri: Merhaba, sipariş verebilir miyim..?
Operatör: Evet... siz... Bay Mehmet Selami'siniz ve Kadıköy'deki evinizden arıyorsunuz. Ev numaranız 216-xxx 61 62, ofisiniz 216-xxx 70 80 ve mobil telefonunuz xxx 201 25 25...
Müşteri: Bütün numaralarımı nereden biliyorsunuz?
Operatör : Sisteme bağlıyız efendim.
Müşteri: Bir bol sucuklu, pastırmalı, kıymalı pizza istiyorum...
Operatör : Bu iyi bir fikir değil efendim!
Müşteri: Nasıl yani?
Operatör : Tıbbi kayıtlarınıza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz oldukça yüksek efendim.
Müşteri: Nasıl?... Peki ne almalıyım?
Operatör : Diyet Maydanoz- Brokoli Pizza'mızı deneyin.
Seveceksiniz.
Müşteri: Seveceğimden nasıl emin olabilirsiniz ki?
Operatör : Geçen hafta bir kitapçıdan 'Maydanozun Faydaları' ve 'Brokoli Yemekleri' kitaplarını almıştınız efendim.
Müşteri: Tamam; teslim oluyorum...
Ondan bana 3 aile boyu gönderin lütfen. Ne kadar tutuyor?
Operatör : 6 kişilik aileniz için bu yeterli olacaktır efendim.
Toplam 61 TL.
Müşteri: Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Operatör: Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim.
Kredi kartınız limitini doldurmuş ve geçen yılın Kasımından beri bankanıza 3720,55 TL borçlusunuz. Buna aldığınız plazma tv taksitleri de dahil değil üstelik....
Müşteri: Sanırım adamınız buraya gelmeden önce yakındaki bir ATM'den nakit çekmem gerekecek.
Operatör: Yapamazsınız efendim.
Kayıtlarınıza göre bugünkü nakit çekme limitiniz olan 1500 TL'yi doldurmuş durumdasınız.
Müşteri: Önemli değil, siz pizzaları gönderin.
Adamınız gelene kadar parayı ayarlarım. Gelmesi ne kadar sürer?
Operatör: Yaklaşık 45 dakika efendim; ama bu kadar beklemek istemiyorsanız 34 Z.. 666 plakalı motosikletinizle gelip daha kısa sürede buradan kendiniz de alabilirsiniz. ..
Müşteri: Ne!
Operatör: Sistem kayıtlarına göre böyle plakalı bir scooter motosikletiniz var...
Müşteri: *'!^ *%^**%^I7* Operatör: Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim. Unutmayın ki 1 Temmuz 2020'de bir polise hakaretten tutuklanmıştınız...
Müşteri: [Sessizlik.. ] Operatör: Başka bir isteğiniz var mı efendim?
Müşteri: Yok... Bu arada; reklâmınızdaki 3 şişe bedava kolayı da gönderiyor musunuz?
Operatör: Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayıtlarınıza göre siz bir diyabetliksiniz, size Zero Cola gönderiyorum...

