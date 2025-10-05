Operatör: Pizza xxx'i aradığınız için teşekkürler.

Müşteri: Merhaba, sipariş verebilir miyim..?

Operatör: Evet... siz... Bay Mehmet Selami'siniz ve Kadıköy'deki evinizden arıyorsunuz. Ev numaranız 216-xxx 61 62, ofisiniz 216-xxx 70 80 ve mobil telefonunuz xxx 201 25 25...

Müşteri: Bütün numaralarımı nereden biliyorsunuz?

Operatör : Sisteme bağlıyız efendim.

Müşteri: Bir bol sucuklu, pastırmalı, kıymalı pizza istiyorum...

Operatör : Bu iyi bir fikir değil efendim!

Müşteri: Nasıl yani?

Operatör : Tıbbi kayıtlarınıza göre tansiyonunuz ve kolesterolünüz oldukça yüksek efendim.

Müşteri: Nasıl?... Peki ne almalıyım?

Operatör : Diyet Maydanoz- Brokoli Pizza'mızı deneyin.

Seveceksiniz.

Müşteri: Seveceğimden nasıl emin olabilirsiniz ki?

Operatör : Geçen hafta bir kitapçıdan 'Maydanozun Faydaları' ve 'Brokoli Yemekleri' kitaplarını almıştınız efendim.

Müşteri: Tamam; teslim oluyorum...

Ondan bana 3 aile boyu gönderin lütfen. Ne kadar tutuyor?

Operatör : 6 kişilik aileniz için bu yeterli olacaktır efendim.

Toplam 61 TL.

Müşteri: Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?

Operatör: Maalesef nakit ödemeniz gerekecek efendim.

Kredi kartınız limitini doldurmuş ve geçen yılın Kasımından beri bankanıza 3720,55 TL borçlusunuz. Buna aldığınız plazma tv taksitleri de dahil değil üstelik....

Müşteri: Sanırım adamınız buraya gelmeden önce yakındaki bir ATM'den nakit çekmem gerekecek.

Operatör: Yapamazsınız efendim.

Kayıtlarınıza göre bugünkü nakit çekme limitiniz olan 1500 TL'yi doldurmuş durumdasınız.

Müşteri: Önemli değil, siz pizzaları gönderin.

Adamınız gelene kadar parayı ayarlarım. Gelmesi ne kadar sürer?

Operatör: Yaklaşık 45 dakika efendim; ama bu kadar beklemek istemiyorsanız 34 Z.. 666 plakalı motosikletinizle gelip daha kısa sürede buradan kendiniz de alabilirsiniz. ..

Müşteri: Ne!

Operatör: Sistem kayıtlarına göre böyle plakalı bir scooter motosikletiniz var...

Müşteri: *'!^ *%^**%^I7* Operatör: Sözlerinize dikkat etseniz iyi olur efendim. Unutmayın ki 1 Temmuz 2020'de bir polise hakaretten tutuklanmıştınız...

Müşteri: [Sessizlik.. ] Operatör: Başka bir isteğiniz var mı efendim?

Müşteri: Yok... Bu arada; reklâmınızdaki 3 şişe bedava kolayı da gönderiyor musunuz?

Operatör: Normal olarak gönderirdik efendim, ama kayıtlarınıza göre siz bir diyabetliksiniz, size Zero Cola gönderiyorum...