AŞIRI zeki olmak (entelektüel veya başka türlü) % 49,5'inde insanların sizi aptal veya deli olarak görmesiyle yanlış anlaşılmaya yol açar. Diğer % 49,5'i kıskançlık, rekabet veya güvensizlik nedeniyle size zarar vermek ister. Sizi olduğunuz gibi anlayacak ve değer verecek kalan %1'i bulmak uzun zaman alabilir.

BU, o % 99'a uyum sağlamak için her zaman aptal gibi davranmanız gerektiği anlamına gelir. Kalkanlama bir yaşam biçimi haline gelir.

SİZ iyi bir şey yaparsanız, bunun takdiri karşınızdakine (meslektaşlarınıza) aittir; kötü bir şey yaparsanız, bunun da sorumluluğu size (veya başkalarına) aittir.

BİR şeyi inanılmaz derecede iyi yaparsın ve bunun için yüksek sesle alkışlanır; bir şeyi inanılmaz derecede iyi yaparsın ve onlar bunu fark etmez bile. Omuz silkmek ve devam etmek senin yeni ilacındır.

ARKADAŞ bulmak samanlıkta iğne aramaya benzer. Sen onları tuhaf bulursun, onlar da seni tuhaf bulur.

BİR grup insan arasında üzgün olma eğilimi güçlüdür.

Arkadaşlarınızın olmadığını düşündükleri ve varsayılan arkadaş eksikliğiniz nedeniyle size üzüldükleri izlenimine kapılırsınız. Ancak 'arkadaşlarınızla' birlikte olduğunuzda, kendinizi çok bastırılmış ve yalnız hissedersiniz.

SOSYALLEŞMEYE gelince, sadece sessizdir veya hava durumu hakkında tartışabilirsiniz. Entelektüel bir iştahın tatmin edilmesinin zor olması oldukça talihsizdir.

MESLEKTAŞLARIN etrafında olmak, sorunlardan ve zorluklardan daha çok aptallıkları ve cehaletleri nedeniyle sıkıntıyı daha da kötüleştirir. Sorunları ele almak çoğunlukla itaatsizlik, isyan veya uygunsuz davranış olarak görülür.

İnsanların sizin aslında zeki olduğunuzu düşündüğünü varsaymaları oldukça komik.

İyi olmayabileceğiniz küçük beceriler de var, ancak bunlar havayı alayla dolduruyor: "Ah, bunu bile yapamıyorsunuz!" Birisinin onlara her şeyde -özellikle de küçük şeylerde iyi olmadan zeki olmanın mümkün olduğunu söylemesi mi gerekiyor?

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere'de bir grup itfaiyeci, yüksek bir ağacın tepesinde mahsur kalan bir kediyi kurtarmak için harekete geçti.

Ancak merdiveni kullanarak ağaca tırmandıklarında, merdiven devrildi ve bu kez itfaiyeciler ağacın tepesinde mahsur kaldı. İkinci bir ekip gelip hem kediyi hem de itfaiyecileri kurtardı.

TESPİTLİ YORUM

@yokmaalesef Kapadokya'da balon turu 120 Euro'ymuş.

Valla şaşıp yanılıp da bir gün İç Anadolu'yu havadan izlemek için öyle bir parayı versem, dönüşte babamlar beni deli diye kömürlüğe zincirler...

GülüYorum

@tecofcof Yan masadaki herif "Piyangodan büyük ikramiye çıkarsa Ankara'yı terk ederim" dedi. Üstad bu nasıl bir vizyon ya, Elon Musk falan mısın?

AlkışlıYorum

@furkancitak Mutluluğu çorba yapıp elimize çatal verdiler...