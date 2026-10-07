Bazı kadınlarla tartışırken yalnızca bugünkü meseleyi konuştuğunuzu sanırsınız. Oysa bugünkü mesele, geçmiş dosyalara ulaşmak için kullanılan arama çubuğudur. Siz "Çöpü çıkarmayı unuttum" dersiniz, karşı taraf "Zaten 2018'de de annemin yanında beni yalnız bırakmıştın" diye cevap verir.

Çöp poşetini almaya giderken kendinizi sekiz yıllık bir soruşturmanın içinde bulursunuz. Erkeğin aklındaki soru genellikle şudur: "Bunun şimdi konuyla ne ilgisi var?" Kadının cevabı hazırdır:

"Çünkü sen hep böylesin!" Böylece tek bir olay, seri hâlinde işlenmiş ihmaller kapsamına alınır. Artık çöpü çıkarmamakla değil, çöpü çıkarmayan bir insan olmakla yargılanırsınız. Üstelik deliller şaşırtıcı derecede ayrıntılıdır.

"O gün üzerinde mavi gömlek vardı. Ben mutfaktaydım. Sen de 'Abartma' demiştin." Erkek o gömleğe sahip olduğunu bile hatırlamaz. Bir an eşine bakıp düşünür: "Bizim evde kamera mı var, ben mi bilmiyorum?" "Ben öyle bir şey demedim" cümlesi ise savunma değildir; ek suçlamaya davetiyedir. "Dediklerini bile hatırlamıyorsun!" Hatırlasanız suçlusunuz, hatırlamasanız ilgisizsiniz. "Tamam, demiş olabilirim" derseniz bu kez tutanağa geçer: Sanık sonunda itiraf etti.

Erkek açısından konu, o gün tartışma bitince kapanmıştır. Kadın açısından ise tartışma bitmiş, mesele çözülmemiştir. Erkek dosyayı silmiştir; kadın "Sonra konuşacağız" klasörüne taşımıştır. O "sonra" bazen akşam gelir, bazen üç yıl sonra bir kahvaltıda.

Elbette bu arşiv işi yalnızca kadınlara özgü değildir. Bazı erkekler de "Sen benim anneme geçen bayram ne dedin?" diye geçmişten canlı bağlantı açabilir. Ama ilişkide bir taraf "Geçti artık" derken diğer taraf "Geçti ama içimden çıkmadı" diyorsa, eski meselelerin yeniden yayına girmesi kaçınılmazdır.

Bu yüzden "Yine eski defterleri açtın" demeden önce düşünmek gerekir: O defter gerçekten kapanmış mıydı, yoksa siz konuşmanın ortasında televizyonu mu açmıştınız?

Çünkü "Tamam, uzatma" bir çözüm cümlesi değildir. Gelecek tartışmada okunmak üzere arşive eklenen yeni bir belgedir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

1971'de Juliane Koepcke, Amazon ormanları üzerinde uçağı yıldırım çarpması sonucu parçalandığında 3.000 metre yükseklikten düştü. Koltuğuna bağlı olarak ormana çakıldı, köprücük kemiği kırıldı ama hayatta kaldı. 10 gün boyunca tek başına ormanda yürüdü, yaralarına larva doldu ve sonunda bir keresteci tarafından bulundu. (Uçaktan düşüp yürüyerek kurtuldu!)

TESPİTLİ YORUM

@Bedirrrhan Gebelik planlaması için gelen hastaya eşinizle bir akrabalığınız var mı sorumuza evet tabii ki eşim oluyor demesi…