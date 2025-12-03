Hayatta bazı anlar vardır… Deprem olur, elektrik kesilir, internet gider… Ama hiçbiri eski sevgilinin birden hortlaması kadar insanı ruhen titretemez. Çünkü eski sevgili, voltran gibi değil; hiçbir uyarı vermeden, WhatsApp'ın en karanlık köşesinden "Nasılsın?" diye geri döner. Ve işte o an… Telefonun ekranı, mezarlıktan çıkmış bir elmiş gibi parıldar.



Hortlama Belirtileri Bilim insanları (yani arkadaş ortamında ilişkiden anlayan tek kişi) eski sevgili hortlamasının üç net belirtisi olduğunu söylüyor: Gece 02:37'de "Tesadüfen gördüm, nasılsın?" mesajı. Evet tabii… Tesadüfen. Telefonu eline aldığı sırada dünya eksen kayması yaşamış olabilir. Instagram'da 2019 fotoğrafına like. Bu hareketin adı: Ruh çağırma ayini. "Ben seni düşündüm bugün..." Evet, çünkü kimse ona çorba yapmadı bugün.



Hortlamanın Nedenleri Yapılan kapsamlı araştırmalara göre (kaynak: kuzen Ayhan): 4 Yeni sevgilisi onu terk etmiştir. 4 Evde sıkılmıştır. 4 Tüm insanlık borsası düşmüş, tek sağlam yatırım siz kalmışsınızdır. 4 Ya da basitçe… Canı sizle uğraşmak istiyordur.



Hortlayan Eski Sevgili Türleri Tıpkı Pokemon gibi çeşitleri vardır: 4 Masum Çiçek Hortlayan "Ben sadece hatırını soracaktım." Hatır sorma, UNESCO tarafından kültürel miras ilan edilmiştir ama genelde ikinci cümle: "Bu arada hâlâ aynı yerde mi oturuyorsun?"

Suçlu ve Pişman Hortlayan "Ben hata yaptım…" Bu cümlenin devamı genelde "Yalnızlık zor be."lerle doludur.

Motivasyon Koçu Hortlayan "Sen çok iyi bir insansın, mutlu olmayı hak ediyorsun." Bu sözler genelde ilişkiye geri dönme denemesi değil; vicdan rahatlatma seremonisidir.

Ekonomik Kriz Hortlayanı "Kanka… pardon… şey… borç değil de bi şey sorcam." Bu türde romantizm yoktur, direkt ihtiyaç vardır.

Hortladığında Ne Yapmalı? Uzmanlar (yani hiçbir şeyi umursamayan arkadaş grubunuz) dört yöntem öneriyor: Mesajı görmezden gel: Klasik taktik. Ama ghosting yaparken ironik olarak hortlayan sen olursun. "Sen kimsin?" yaz: Bu teknik eski sevgilinin RAM'ini sıfırlar. "Pardon benim yeni sevgilim seni anlamıyor." Bu cümle evrensel "öldürme büyüsü"dür. Doğrudan mizahla cevap ver: "Dostum sen hâlâ hayattaydın ha, şaşırttın."



Bilimsel Sonuç Eski sevgilinin hortlaması, toplumda sık görülen ama tedavisi bulunamayan bir doğa olayıdır. Genelde hava durumu gibi işler: Aniden başlar, aniden biter, ardında bir miktar nem ve saçma sapan düşünceler bırakır. Ama unutmayın: Eğer eski sevgilin hortladıysa korkmayın… Sizi bulduğu gibi tekrar kaybolacaktır. Çünkü eski sevgililer boomerang gibidir: Atınca dönmez… ama ne zaman döneceği belli olmaz.