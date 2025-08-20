Pazar günü işe gidersin: "Bunu işten atmışlar ama gizli gizli gidiyor."

Spor yaparsın: "Kesin sevgilisinden ayrıldı, kendini kanıtlama derdinde."

Spor yapmazsın: "İyice salmış, yazık."

Tatile çıkarsın: "Parayı nereden buluyor bunlar acaba?"

Tatile çıkmazsın: "Bunların işi gücü yok, gariban işte."

Yeni telefon alırsın: "Uyuşturucuya mı bulaştı acaba?"

Eski telefon kullanırsın: "Bunlar kesin batmış."

Düğüne gitmezsin: "Kesin küs, aileyi dağıtıyor."

Düğüne gidersin: "Bak bak, hediye getirmedi."

Erken evlenirsin: "Aman kesin hamile kaldı."

Geç evlenirsin: "Bunda bir sıkıntı var."

Çocuğun yok: "Kesin doktora gidiyorlar."

Çocuğun var: "Bak gene hamile kalmış, iş güç yok mu bunlarda?"

Az çalışırsın: "Tembel, boş geziyor."

Çok çalışırsın: "Kesin evde huzur yok, ondan kaçıyor."

Kilo alırsın: "Evde sürekli kavurma yapıyorlar herhalde."

Kilo verirsin: "Kesin boşanıyorlar, stres yaptı."

Sosyal medyada paylaşım yapmazsın: "Kesin depresyonda."

Çok paylaşım yaparsın: "Dikkat çekmeye çalışıyor, yalnız bu."

Ev alırsın: "Kesin kara para aklıyor."

Ev almazsın: "Bunlar kirada sürünüyor, yazık."

Tek başına gezersin: "Kesin terk edildi."

Arkadaşlarla gezersin: "Bunlar da iyice çocuk kaldı."

Hayvana bakarsın: "İnsan gibi çocuk yapacağına kediyle köpekle uğraşıyor."

Sık gülersin: "Kesin kafayı yedi, boş boş gülüyor."

Surat asarsın: "Kesin evde kavga çıktı."

İş kurarsın: "Bunlar battı, çırpınıyor."

İş kurmazsın: "Cesareti yok, korkak.

Özet: Ne yaparsan yap, Elalem'in NASA'sı 7/24 seni izler ve asla doğruyu söylemez.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İsviçre'nin denizle hiçbir bağlantısı yok ama buna rağmen bir "deniz donanması gemisi" var. Üstelik bu gemi okyanuslarda değil, bir gölde duruyor. Evet, yanlış duymadınız: İsviçre'nin ordusunda tek bir gemi mevcut ve o da tatlı suların içinde görev yapıyor. Aslında denizlere açılamıyor ama "Bizim de donanmamız var" demek için gölde bekliyor. Yani koca gemi, balıklarla, ördeklerle ve gölde yüzen turistlerle aynı suda devriye atıyor. Bir bakıma dünyanın en huzurlu "donanma gemisi" diyebiliriz; çünkü karşısına çıkan tek tehlike, fazla yaklaşan bir kaz sürüsü olabilir.

GÜLÜ YORUM

@aadfghjklm Otobüste koltuk yatırma mevzusundan tartışma çıktı. Kadın "Medeniyeti senden öğrenecek değilim, 25 yıl Londra'da yaşadım ben" deyince diğer yolcu, "Ne var ben de Manchester'da yaşıyorum" dedi. Benim kütük Malatya'da tartışmaya müdahale etsem ilk turda elenirim gibi geliyor.