Erkeklerin nasıl aşık olduğunu anlamak, sevginin işaretlerini tanımanıza yardımcı olabilir. İşte 15 basit aşama:

Fiziksel Çekim:

Başlangıçta, görünüşle ilgilidir. Bir gülümseme veya stil dikkat çekebilir.

Arkadaşlık: Arkadaş olarak bağlanmak esastır.

Bir erkek sizi daha iyi tanımak, ilgi alanlarınızı ve sizi neyin harekete geçirdiğini bilmek ister.

Bölünmemiş Dikkat: İlgi duyduğunda, sana odaklanacak ve seçeneklerini daraltacaktır.

Kovalamaca: Kalbinizi kazanmak için kararlılıkla sizi aktif olarak takip edecektir, siz tereddütlü olsanız bile.

İlk Buluşma: Bu dönüm noktası çok önemlidir. Kimyaya ve ne kadar ilgili olduğuna dikkat edin.

Arkadaşlıktan Fazlası: Artık seninle arkadaşlığın ötesinde bir gelecek görmeye başlıyor.

Derin Öğrenme:

Kişisel deneyimler ve geleceğe yönelik hedefler hakkında açık konuşmalar, bağın derinleşmesine yardımcı olur.

Misyon İzlenimi:

Düşünceli jestleri ve kaliteli zaman geçirmesiyle sizi etkilemek için çaba gösterecektir.

Beni Seviyor mu?: Duygularınız hakkında meraklanmaya başlayacaktır. Her ikisinin de açıkça iletişim kurması önemlidir.

Karar Aşaması:

Uzun vadeli bir ilişki için uygun olup olmadığınızı değerlendirir.

Sevimlilik Aşaması:

Sevimlilik aşırı yüklenmesi!

Bu aşamada şefkat ve oyuncu davranışlar artar.

İtiraf Aşaması:

Koruyucu olur ve duygularını bastırırken kıskançlık belirtileri gösterebilir.

İlk Kavga:

Anlaşmazlıklar yaşanabilir, bağ test edilebilir.

Çatışmaların nasıl çözüldüğü büyük önem taşır.

Aile Aşaması:

Ailenizle tanışmanız önemli bir adımdır ve onun bu konuda ciddi olduğunu gösterir.

Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar: Bu yeni bir başlangıcı işaret eder ve muhtemelen birlikte yaşamak veya nişanlanmak gibi daha derin bağlılıklara yol açabilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

2009 yılında Stephen Wiltshire adlı otistik bir sanatçı, sadece 20 dakikalık bir helikopter turu yaptıktan sonra New York şehrinin silüetini bir kalemle hafızasından çizebildi.

Tüm zamanların en büyük araba hırsızlığı rekoru 1000 Volvo arabasıydı.

Arabalar sipariş edildi ve teslim edildi, sonra fatura görmezden gelindi ve bugüne kadar hala ödenmedi.

Arabalar Kuzey Kore tarafından sipariş edildi ve teslim edildi.

TESPİTLİ YORUM

@tamerertangil İş hayatının %80'i ağzının laf yapması ve özgüven.

%20'si iş.

GülüYorum

@ilkcat.

Hanımla tatile geldik 48 saattir paso fotoğrafını çektiriyo bana denize falan ayağım değmedi gece gündüz mesaideyim.

AlkışlıYorum

Diyet yapan arkadaşın börek yediği görülür.

- Ulan hani diyetteydin sen?

- Öyle deme olum.

Ekmeği kestim...

- Haa iyi o zaman.