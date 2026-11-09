"BEN olsam…" diye başlayan cümlenin en güzel tarafı, söyleyenin hiçbir zaman senin yerinde olmayacak olması. "Ben olsam o işten hemen çıkarım." Kendi iş yerinde klima çok soğuk diye üç aydır hırkayla oturuyor, müdüre bir şey diyemiyor. Ama senin istifa dilekçen hazır. İstersen Word'de de yollar.

Bir de "Ben olsam o kirayı vermem, taşınırım" diyen var. "Nereye?" diye soruyorsun. "Biraz dışarı bak" diyor. Bakıyorsun, daha ucuza ev buluyorsun. Yalnız işe yetişmek için akşamdan çıkman lazım. Evi tavsiye eden arkadaş da cumartesi sana kahveye gelmekten vazgeçiyor. "Orası çok ters ya" diyor.

"Ben olsam o mesajı yazmam" diyen arkadaşın da var. Gece ikide eski sevgilisine yanlışlıkla aramış gibi yapmak için telefonu çaldırıp kapatan arkadaşın. Sen "Nasılsın?" yazınca gururdan bahsediyor. Kendi aramasını sorunca "Telefon elimdeydi, bir anda oldu" diyor. Telefon da belli ki üç yıldır o adamı unutamamış.En rahat kararlar aile sofrasında alınıyor. Dayın bir tabak pilav bitirene kadar seni evlendiriyor, işini değiştiriyor, bir de araba aldırıyor. "Dayı, üçünün de parası ayrı ayrı lazım" diyorsun. "Parayı düşünürsen hiçbir şey yapamazsın" diyor. Beş dakika sonra hesabı incelerken garsona sesleniyor.

"Biz iki ayran söyledik, burada üç yazıyor."

Bir de her şeye "Ben olsam açık açık konuşurum" diyenler var. Geçen gün biri bana komşumla gidip yüz yüze konuşmamı söyledi. Yarım saat sonra kendi komşusuna "Ayakkabıları kapının önünden alır mısınız?" diye mesaj yazdı, sonra kaba olmuş mu diye bana okuttu. Sonunda mesajı sildi. Akşam eve girerken ayakkabıların üstünden atlamış. Bu danışmanlığın ücreti, tavsiyeyi dinlemediğinde çıkıyor. "Sen bilirsin" diyorlar. Sonra üç gün surat asıp gerçekten bilip bilmediğini ölçüyorlar. Tavsiyeyi dinleyip işler sarpa sarınca da "Ben sana öyle demedim" diyorlar. Dönüp mesajı gösteriyorsun. "Sen onu çok düz okumuşsun." Meğer "Hemen istifa et" cümlesini mecaz anlamıyla okuyacakmışız.

İşler yolunda giderse de bir bakmışsın, senin hayatındaki güzel gelişmeyi senden önce o anlatıyor. "Ben buna dedim ki…" diye başlıyor. Oysa sana söylediği tek şey "Bir düşün istersen"di. Sen üç ay uğraşıp yeni bir iş bulmuşsun. O da o sırada seni iki kere aramış, ikisinde de Netflix şifresini sormuş. Geçen gün dayanamadım, ben de "Ben olsam bu kadar akıl vermem" dedim. "Niye?" diye sordu. "Sen bilirsin" dedim. İki gündür düşünüyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

"Havuç yersen gözlerin iyi görür" inancı, II. Dünya Savaşı'nda İngilizler'in bir propagandasıydı. İngiliz pilotların gece uçuşlarındaki başarısını gizlemek için "Çok havuç yiyorlar" dediler; asıl neden radardı. Havuçta A vitamini var, ama süper görüş sağlamaz. Yani yıllarca kandırıldık.

Gülü Yorum

@pinkpanerimm

Kuzenimin bebeğiyle henüz 7 aylıkken oyun sırasında 'kırmızı balık' söylüyordum. Annesi 'ONU DİNLEMİYORUZ' diye susturdu beni. Neymiş kırmızı

balık anasını dinlemiyormuş, balıkçı Hasan'a yem oluyormuş, kötü bir hikayeymiş. Kırk yıllık kırmızı balık hiç oldu, otobüsün tekeri yuvarlak söylüyoruz çocuğa...