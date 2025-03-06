"Doğanın Kur Yapma Ritüelleri:

Kız Tavlamaya Çalışan Erkek"

Belgesel anlatımı başlar:

Şu anda şehir ekosisteminin en hareketli noktalarından birindeyiz:

Bir kafe. Burada doğanın en ilginç yaratıklarından biri olan Homo Flirtus, yani kız tavlamaya çalışan erkeği gözlemliyoruz.

Tavus kuşu stratejisi:

İlk olarak, erkek dikkat çekici görünmek için kendini gösterişli hale getirmelidir. Tıpkı bir tavus kuşunun rengarenk tüylerini sergilemesi gibi, o da en iyi kıyafetlerini seçmiş, saçlarını özenle taramış ve bileğine muhtemelen "rastgele" denk gelen bir saat takmıştır. Bütün bunlar, karşı cinse "Ben genetik olarak üstünüm" mesajı vermeye yöneliktir.

(Fon müziği: Orman sesleri ve hafif bir gerilim tınısı)

Aslan taktiği: Göz teması:

Avcı ve avı arasında ilk temas hayati önem taşır. Aslanlar nasıl bir antilobu gözleriyle kilitlerse, erkek de hedefini gözleriyle tarar. Ancak burada kritik bir detay vardır: Fazla uzun bakışlar, dişiyi ürkütebilir; fazla kısa bakışlar ise ilgisiz görünmesine neden olabilir. İdeal süre, 2-3 saniyedir.

Cennet kuşu dansı:

Gösteriş aşaması: Göz teması başarılı geçtiyse, sıra dans aşamasına gelir. Burada fiziksel olarak bir dans yapılmasa da, sosyal gösteriş dediğimiz süreç başlar. Cennet kuşları nasıl inanılmaz hareketlerle dişilerini büyülüyorsa, erkek de şaka yaparak, garsona "havalı" siparişler vererek ya da arkadaş grubuna anlattığı eğlenceli hikayelerle dikkat çekmeye çalışır. Eğer dişi kıkırdamaya başladıysa, gösteri başarılıdır.

Örümcek stratejisi:

Ağ atma: Bazı örümcek türleri, dişilerini etkilemek için özel ağlar örer ve onların dikkatini çekecek küçük hediyeler sunar. Bizim erkek türümüz ise, sosyal medyada "çok iyi bir playlist yapıyorum, senin de dinlemen lazım" diyerek ağını örmeye başlar.

Bu, onu sürekli olarak iletişimde tutacak bir bahanedir.

Kurt sürüsü stratejisi: Grup desteği:

Bazı kurtlar, avlanırken sürüyle hareket ederek stratejik avantaj sağlar. Erkek de çoğu zaman bu yöntemi uygular.

Arkadaş grubu, onu daha çekici gösterecek şekilde hareket eder. "Bu adam çok komiktir ya" veya "Gerçekten çok iyi biri" gibi cümleler, dişinin bilinçaltına kazınarak erkeği avantajlı konuma getirir.

Bukalemun taktiği:

Ortama uyum: Konuşma sırasında erkek, karşısındaki kişinin ilgi alanlarına göre renk değiştirir.

Tıpkı bir bukalemunun çevresine uyum sağlaması gibi, o da dişinin sevdiği şeyleri sevdiğini belirtir. Yoga mı yapıyor? O zaman "Aslında ben de meditasyonla ilgileniyorum" der. Fransız filmlerini mi seviyor? "Ben de son zamanlarda Tarkovski'yi keşfettim" diyerek ufak bir yalan bile söyleyebilir.

Son aşama:

Kaplan saldırısı mı, yoksa sessiz geri çekilme mi: Kaplan, avına yaklaşırken doğru anı bekler. Çok erken sıçrarsa kaçırabilir, çok geç kalırsa da av elden gider. Erkek de bu aşamada, ya numarasını ister ya da sosyal medyadan ekleyerek "doğal bir akış" sağlar.

Eğer dişi bu isteğe olumlu cevap verirse, kur süreci başarıyla tamamlanmıştır. Eğer dişi "Sen çok tatlısın ama şu an kimseyle görüşmek istemiyorum" derse, doğanın acımasız kanunu devreye girer: Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yoluna devam eder.

Ve böylece, Homo Flirtus'un doğadaki mücadelesine bir kez daha tanıklık etmiş olduk. Bakalım bir sonraki gün, hangi yeni taktiklerle avlanmaya çıkacak?

(Görüntü, oturduğu masada hayallere dalan bir erkeğe zoom yaparak yavaşça solar.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İngiltere açıklarında terk edilmiş bir deniz platformunu ele geçiren Roy Bates, burayı "Sealand Prensliği" ilan etti ve kendini prens olarak tanıttı. İngiltere hükümeti burayı sahiplense de uluslararası sularda olduğu için tam anlamıyla sahip çıkamadı.

Sealand hâlâ varlığını sürdürüyor, hatta zaman zaman asalet unvanları bile satıyor.

TESPİTLİ YORUM

@edabagriyanik Kendi tabağını yıkayan erkek çocuğu 30 yaşında bile annesinden övgü alır, ocağı silmeyi unutmuş bir kız çocuğu 30 yaşında bile hiçbir işe yaramamakla suçlanır.

GÜLÜ YORUM

@pakiteysis Kötü bi karar almadan önce kafamın içinde Aristo, Platon ve ben oturup evrensel mantık çerçevesinde reddediyoruz sonra ben gidip yapıyorum.