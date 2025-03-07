Beyin resetleme: Tam konuşmaya başlayacakken "Merhaba be...ben şey... yani... öyle işte..." diye kilitlenmek.

Garip jestler: Normalde yapmadığın abartılı el hareketleriyle anlatmaya çalışırken kendini yanlışlıkla tokatlamak.

Saçma espri seçimi: "Sana bir espri yapayım mı? Hmm... Neydi o ya... Neyse boş ver, zaten çok komik değildi."

Yanlış hitap: Heyecanla "Kanka... pardon... kardeş... YOK YOK!" diye yanlış kelimeyi seçmek.

Mantıksız kompliman: "Gözlerin var ya... iki tane!" veya "Saçların çok güzel, kesin yıkıyorsundur."

Ses tonu kazası: Normal konuşacakken bir anda ergenlikteymiş gibi sesin titremesi veya beklenmedik kalınlık/incelik dalgalanması.

Absürt giriş cümlesi: "Merhaba, ben çok iyi sudoku çözerim" gibi alakasız bir şeyle sohbete dalmak.

Tuhaf kahkaha: Şakayı o kadar yanlış anladın ki yersiz bir kahkaha patlattın, herkes susup sana bakıyor.

El sıkışma faciası: Tokalaşmak için uzatıp tokat gibi vurmak ya da elini havada bırakmak.

Aşırı kendini anlatma: "Aslında ben çok değişik biriyim, mesela 6 yaşımda duvardan düşmüştüm ve bence bu beni özel yapıyor."

Yanlış isimle hitap: Konuşurken yanlışlıkla eski sevgilinin ya da tamamen alakasız birinin ismini söylemek.

İç sesin dışa vurması: "Sakın saçmalama, sakın saçmalama... Aha söyledim!"

Yanlış yerde abartılı özgüven: "Beni bir tanısan... yani tanısan işte, şey yapardın."

Alakasız yetenek gösterme: "Ben parmaklarımı kırmadan çıtlatabiliyorum, bak!"

Geri dönüşü olmayan yanlış veda: "O zaman ben gidiyorum... Yok yani gitmiyorum, ama gidebilirim de... Neyse sen anladın.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Üçlü İttifak Savaşı (1864- 1870), Paraguay'ın Brezilya, Arjantin ve Uruguay'a karşı açtığı ve büyük yıkımla sonuçlanan savaştır.

Diktatör Francisco Solano López, bölgedeki güç dengesini değiştirmeye çalıştı ancak Paraguay, müttefik güçlere karşı ağır kayıplar verdi.

Ülke nüfusunun %60-70'i, erkek nüfusunun ise %90'ı yok oldu.

Savaştan sonra kadın nüfusu ezici çoğunlukta kaldığı için çok eşlilik yaygınlaştı ve teşvik edildi.

Paraguay, toparlanması onlarca yıl süren büyük bir demografik ve ekonomik çöküş yaşadı.

TESPİTLİ YORUM

@onderseren Adamlar sabah erkenden koşup duş alıp güzelce kahvaltı yapıp işe öyle gidiyorlar.

Benim bunları yapmam için üç gün lazım. Koştuğum gün yorulup dinlenicem. Duş alsam üşürüm deyip çıkmam.

Kahvaltıdan zaten kalkamam.

GülüYorum

@pataklabeni Kuzenim kız arkadaşına evlilik teklifi etmiş.

"Nasıl söyledin" diyorum "Maaşlarımızı birleştirirsek daha güçlü olabiliriz" demiş kendisi!