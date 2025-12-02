Aşk… İnsanlığın en eski, en güçlü, en tehlikeli ve en komik büyüsü. Bilim "Hormon, dopamin, bağlanma" diye açıklamaya çalışıyor ama kimse söylemiyor: Bu olayda kesin bir sihir var. Çünkü mantıkla açıklanamayan şeyler oluyor.

Aşkın ilk büyüsü

IQ kaybı Aşıksan: Normalde Einstein gibi çözüm üretilen konularda bir anda patates zekâ moduna geçersin. "Sen nasılsın?" sorusuna "Güzel… Yani… şey… seni demek istedim… Ben… susayım." diye cevap verirsin. Telefon çalınca kalp ritmin değişir. Ama annen aradığında o ritim geri iade edilir gibi eski haline döner. Bilim buna "Dopamin fazlalığı" diyor ama bence "Büyü çarpmış".

Aşk + Mesaj Beklemek = Kuantum Fiziği

Mesaj beklemek diye bir şey var ki, fizik kurallarını alt üst ediyor: Telefon yüzde 1 şarja düşse bile 3 saat dayanıyor ama sevdiğin kişi "geliyorum" dedikten sonra zaman duruyor. Evren genişliyor ama mesaj hâlâ gelmiyor. Bu noktada Einstein bile pes ederdi: "Ben evreni çözdüm ama online olup yazmamak konusunu çözemedim."

Aşkın kara büyüsü: Mantıklı arkadaş kaybı

Aşık olunca çevrendeki herkes birden "uzman" kesilir: 4 "Bu çocuk sana uygun değil." 4 "Bu kız seni beğenmez." 4 "İkiniz de farklı dünyaların insanısınız." Sen? Hepsine "Ama o gülüyor ya…" diyerek cevap verirsin. Gülüşün içine gizlenmiş +10 büyü puanı herkesi susturur.

Aşkın en tehlikeli büyüsü: Kendini olduğundan daha havalı sanmak

Aşık bir insan: 4 Normalde yapmadığı şeyleri yapar. 4 Normalde söylemeyeceği cümleleri kurar. 4 Normalde giymeyeceği kıyafetleri giyer. Klasik örnek: Hiç spor yapmayan birinin karşısındakine, "Ben haftada 4 gün koşuyorum" demesi. Koştuğu tek şey metroya yetişmek ama olsun… Büyü.

Aşkın sesi: "Hadi gel, saçma sapan şeyler yapalım."

Aşk insanda tuhaf cesaretler açığa çıkarır: 4 2 saat sohbet etmek için 3 şehir değiştirirsin. 4 Yan yana yürüyünce otomatik olarak adım hızın düşer. 4 Kırsala gidip "Yıldızlara bakalım" dersin, ama aslında baktığın şey birbirinizin suratıdır. 4 Bu büyü hafif dozda çok tatlıdır; fazla dozda "poetik krize" sokabilir.

Aşkın final büyüsü: Mucizevi değişim

Aşık olan insan: 4 Daha çok gülümser, 4 Daha çok saçmalar, 4 Daha çok güzelleşir (kesin bilimsel veri: yok). Ama bir gerçek var: Aşk insanı bir anlığına da olsa dünyanın en iyi versiyonuna dönüştürüyor. Kısacası: Aşk büyüdür. Hem de garantisi olmayan, yan etkisi bol, iade kabul etmeyen türden. Ama yine de herkes bu büyünün çarpmasını bekler. Çünkü bilirler: Hayatın en güzel saçmalığı budur.