Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Eklenme Tarihi 29 Ekim 2025

Gerçek dostluk, konuşarak değil, bakışarak kurulur.
Çünkü arkadaşlar arasında öyle anlar vardır ki bir kelime bile fazladır.
Sadece göz göze gelinir ve tüm evren o anda anlaşılır.
Buna "Sessiz dostluk protokolü" denir.
Bluetooth gibi ama şifre yok, bağlantı kopmaz, bazen de istemsiz olarak "Yüksek sesli kahkaha" bildirimi verir.

TEHLİKEYİ ÖNCEDEN SEZEN BAKIŞ:
Bir ortamda biri saçma bir şey söylemeye hazırlanıyordur.
Sen o an dostunla göz göze gelirsin.
Bakış şu anlama gelir:
"Dur, sus, yapma, rezil olacağız." Ama tabii dost bunu anlamaz çünkü "o" dosttur.
Ve üç saniye sonra gerçekten rezil olursunuz.
Ama olsun, beraber rezil olmak da bir tür bağlılıktır.

GÜLMEME SAVAŞI BAKIŞI:
Toplantıdasın, derstesin ya da aile yemeğinde "ciddi" bir konu konuşuluyor.
Bir anda dostun gözlerinin içine bakarsın.
Bakış diyor ki:
"Bakma bana, bakarsan gülersin!" Ama işte o anda beynin sana ihanet eder.
Bir gülme krizi patlar, ortam yıkılır, sonra "bir şey yok, öksürdüm" bahanesiyle gözyaşlarını silersin.

DEDİKODU BAŞLATMA BAKIŞI:
Sadece 0.7 saniyelik bir göz teması.
İkiniz de aynı kişiye bakıyorsunuz.
Bakış der ki:"Birazdan dışarı çıkınca bunu uzun uzun konuşacağız." O an itibarıyla sohbet dosyası arka planda hazırlanır.
Konuşma açıldığında zaten giriş cümlesi bellidir:
"Az önce gördün mü?.."

"HADI GİDELİM" BAKIŞI:
Bir ortam vardır, herkes çok eğleniyordur… ama siz hariç.
Biriniz "sıkıldım" demeye bile gerek duymadan diğerine bakar.
O bakış şu anlamdadır:
"Kanka kaçalım mı?" Dakikalar sonra "biz bir sigara içip geleceğiz" bahanesiyle kaybolursunuz.
Ve o an, özgürlüğün yüzdesi %100'dür.

İRONİ ANLAMA BAKIŞI:
Kalabalıkta biri saçma bir fikir öne sürer.
Sen dostuna dönersin, o da sana.
Bakış:
"Bu ciddi mi şu an?" "Sanırım ciddi." "O zaman güleceğiz." Ve gülersiniz. İçinizden.
Dışınızdan değil, çünkü medeniyet.

GİZLİ YARDIMLAŞMA BAKIŞI:
Sınavda, yemekte, sunumda fark etmez… Bir bakışla "yardım et bana" sinyali gönderilir.
O anda dostun gözleriyle "hallederiz" der.
Kağıt döner, bilgi akar, plan yapılır.
Bu telepatik sistemin NASA tarafından bile çözülemediği söylenir.

