Günaydın Teyzesi Sabah 06.38'de güllerin arasından doğan güneşin üzerine "Her yeni gün yeni bir umuttur" yazılı görseli gönderir. Cevap vermeseniz bile ertesi sabah görevine devam eder.

- Sağlık Bakanı Dayı Birinin başı ağrır, teşhis hazırdır: "Sinüzittir." Karnınız ağrır: "Üşütmüşsündür." Adamın tıp eğitimi yoktur ama ailede uzmanlığı sorgulanamaz.

- İnternetten Doktor Hala "Maydanozu kaynatıp suyunu iç." Her hastalığa karşı elinde en az bir bitki vardır. Modern tıbbın çözemediği ne varsa mutfakta çözmeye çalışır.

- Her Şeye Maşallah Yazan Anne Yeni araba aldınız: "Maşallah." Tatile gittiniz: "Maşallah." Kedi sahiplendiniz: "Maşallah." Anneniz gruptaki nazar güvenlik duvarıdır.

- Aile Muhabiri "Biliyor musunuz, Nerminlerin çocuk boşanıyormuş." Haberin sizinle hiçbir ilgisi yoktur ama aile haber merkezinde son dakika olarak geçer.

- Sessiz Baba Sekiz aydır tek kelime yazmamıştır. Sonra bir gece yanlışlıkla emoji gönderir. Ailede herkes şaşırır: "Babam grubu okuyormuş!"

- Teknolojiyle Mücadele Eden Amca Fotoğraf göndermek ister, görüntülü arama başlatır. Aramayı kapatmaya çalışırken sizi tekrar arar. Sonunda "Bu telefon bozuk" diyerek suçu cihaza bırakır.

- Bayramdan Bayrama Ortaya Çıkan Kuzen Yıl boyunca kayıptır. Bayram sabahı "Herkesin bayramı mübarek olsun" yazar. Toplu mesajla aile sorumluluğunu yerine getirip tekrar ortadan kaybolur.

- Eski Fotoğrafçı Anne 1997'de deniz kenarında çekilmiş, sizin saçınızın felaket olduğu fotoğrafı hiçbir sebep yokken gruba yollar: "Ne güzel günlerdi." Siz ise o günlerin unutulması gerektiğini düşünüyorsunuzdur.

- Evlilik Takip Komitesi Bekârsanız gruptaki görünmez gündem maddesi sizsinizdir. "Bizim komşunun çok iyi bir kızı var." WhatsApp grubuna girdiniz diye kendinizi evlilik programında bulabilirsiniz.

- Çocuk Başarıları Bakanlığı "Bizim Ege bugün İngilizceden 100 aldı." Birkaç dakika sonra başka bir anne gelir: "Bizim Defne de piyano sınavını geçti." Aile grubu bir anda çocukların LinkedIn sayfasına dönüşür.

- Yemek Fotoğrafçısı Akşam yaptığı dolmayı üç farklı açıdan çeker. Altına da "Bekleriz" yazar. Fakat adres verilmez. Çünkü bu davet değil, güç gösterisidir.

- Her Mesaja Dua Eden Babaanne "Allah yolunuzu açık etsin yavrum." Konu internet faturasının yatırılması olsa bile manevi destek hazırdır.

- Yanlışlıkla Ses Kaydı Gönderen Dede Üç dakika boyunca televizyon sesi, öksürük ve uzaktan "Çay koyayım mı?" konuşması dinlersiniz. Dede mesaj gönderdiğinin farkında bile değildir.

- Aile Yöneticisi Abla "Arkadaşlar pazar günü herkes 14.00'te annemde olsun." Bu bir teklif değildir. Saat belirtilmişse karar çoktan alınmıştır.

- 'Beni Niye Aramıyorsunuz?' Teyzesi Kendisi sizi üç aydır aramamıştır ama iletişim sorumluluğu tamamen sizdedir. "İnsan bir hal hatır sorar." Aile hukukunda küçüklerin büyüğü araması anayasanın değiştirilemez maddesidir.

- Aile Grubunda Kavga Eden İkili Başlangıç genellikle masumdur: "Geçen gün de aynısını yaptın." Ardından 2004 yılındaki Kurban Bayramı'na kadar gidilir. Diğer aile üyeleri çevrim içidir ama kimse müdahale etmez.

- Gruptan Çıkmaya Cesaret Edemeyen Genç Grubu bir yıldır sessize almıştır. 4.782 okunmamış mesaj vardır. Çıkmak ister ama annesinin "Ailenden mi rahatsız oluyorsun?" cümlesini göze alamaz. Dijital olarak aileyle yaşamaya devam eder.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Bazı psikologlar, yalan söyleme üzerine araştırma yapmak için "profesyonel yalancı" olarak çalışır. Bu kişiler, laboratuvar ortamında kasıtlı olarak yalan söyler ve araştırmacıların yalan tespit cihazlarını test etmesine yardımcı olur. (Yalan söylemek, meslek oldu!)