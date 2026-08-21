Kartal Yiğit

Bu sezon Beşiktaş'ı geçen yıldan ayıracak en önemli faktör rakip kim olursa olsun aynı tempo, dinamiklik, önde agresif baskı olacaktır. Bu netleşti artık. Vincenzo İtaliano, karşı tarafın ismine, cismine bakmadan böyle oynamalarını aşılamış. İtaliano ayrıca yıldız dahi olsa dün özellikle Trossard başta olmak üzere düzene uymalarını belli ki tembihlemiş.

Bence Zalgiris bugüne kadar oynanan en zayıf halka. Adamlar doğru dürüst çıkamadı bile ha tabii ki buna Beşiktaş izin vermedi en başta ama kalite farkı da bunu doğurdu.

KIŞ OLSA YANMIŞTI

Nübel, denizden gelen serin poyraz ile adeta üşüdü! Kış olsa yanmıştı! Bizim takım oyuna öyle başladı ki ilk 30 dakika adamlar nereye geldiklerini şaşırdı, elleri ayakları titredi. Zaten goller de erken geldi. Beşiktaş turu geçti hayırlı olsun. Aynı oyun ve skorların lig aşamasında da devam edeceğinin de büyük sinyallerini verdi. Son yıllardaki Avrupa bozgunlarını yaşayan taraftar bu sahneyi görünce keyifleniyor. Her şey dört dörtlük mü tabii ki değil. Ama bu da normal . Şu an bence en büyük eksiklik o kadar baskıya rağmen kaleyi bulan şut sayısının az olması.

Bunda da Leandro Trossard öncü olmalı. Daha çok içeri kat edip bunu yapmalı. Rıdvan'a da ayrı bir parantez açmak gerek. Gollerin hazırlayıcısı oldu. Ouattara bu haliyle Rıdvan'dan formayı alamaz bunu da ekleyelim. Vlahovic yarım saat süre aldı. Hemen pozisyona girdi.

Zamanla daha iyi olacaktır.