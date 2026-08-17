Kartal Yiğit

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Hoş geldin Vincenzo

Eklenme Tarihi 17 Ağustos 2026

İtalya'da rotasyonu seven Vincenzo İtaliano Beşiktaş'ta da bunu erken başlattı. Rakiplerinin kadro derinlemesine nazaran çok fazla şansı bulunmayan hoca bunu cesurca yapıp başarılı da bir sonuç elde etti.

Demek ki ölçülü bir yapılanma işe yarıyor muş! Bir oyun kimliği oturtmaya çalışan İtalionu bunu da ufak tefek eksiklikler dışında gerçekleştirmiş gözüküyor. Eyüpspor karşısında da aynı tempo, dinamiklik , müthiş sert baskı ile oynadı Beşiktaş.

Oyun tamamen rakibin yarı sahasında geçerken , girilen pozisyonlar da bitiricilik eksikliği yine göze çarptı. Bu da büyük ihtimalle Vlahovic'in katılması ile sona erecek o zaman da farklı galibiyetler tadından yenmeyecektir.

SKOR RAHATLIĞI ŞART

Ancak tek farklı skorlar her zaman risktir bunun için bir an önce skor rahatlığı gelmesi şart. Görünen o ki hoca oyuncularını en üst düzeyde maçlara hazırlıyor. Geçen sezon Yalçın'ın yüzüne bakmadığı Taylan , Murillo'nun yerine hemen hemen hatasız oynadı. Bu orta sahada oynamaz denilen Olaitan kaç maçtır en iyilerden.

Orkun dün vasat olunca Salih ile beraber orta sahanın süpürücüsü idi. Unutmadan doğal olarak herkes Trassord, Vlahovic konuşuyor ama Salih de sezonun transferlerinden. Cerny yine golünü attı o da toparlanma sürecine gibi. Beşiktaş, lige de iyi başladı. Herhalde en mutlusu da yıllardır kahır çeken taraftarı olmuştur

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