Kartal Yiğit

Çekya'daki ilk maç Midtylandların bir kopyası gibiydi adeta… Beşiktaş, rakibin mücadeleci ve fizik gücü karşısında beklenmedik bir dirençle karşılaşmasına rağmen yine de doksan dakika boyunca hem oyun hem de pozisyon olarak Hradec'e göre daha öndeydi.

Bunda da tabi iki takım arasındaki kalite farkını söyleyebiliriz. Ancak özellikle ilk yarı rakibe de önemli fırsatlar tanındı. Bunda da tabi İtaliano'nun sisteminin de etkisi var. İki bek mümkün olduğu kadar önde içeri kat ederek baskı yapınca rakip te kaptığı toplarla çabuk bir şekilde Beşiktaş ceza sahası içinde bitiverdi. Ancak dedik ya aradaki deneyim ve kalite bunun fazlasını Çeklere tanımadı. İlk 45 dakikada siyah beyazlıların sadece İlhanlı kanadı işleyince , Orkun ve Oliatan'da çok ön plana çıkamadı.

Beşiktaş, ikinci bölüme çok baskılı başlayınca rakip özellikle 15 dakika bunaldı. Bu kısım da yakalanan pozisyonlar tıpkı Midtyland önünde olduğu gibi harcandı. Dün akşam bir kez daha gördük ki, bu takıma iyi bir bitirici santrafor, sağ kanat , hücumcu bir orta saha ivedilikle alınmalı. Bu olmazsa bu sezon da hayal kırıklığı yaşanabilir. Beşiktaş turu kaptı. Büyük bir futbol mucizesi yaşanmazsa da gruplara kalacaktır. Ancak hala abartılacak bir durum yok. Takım her anlamda eksik. Takımın en iyisi şu ana kadar Nübel ile İlhan. Bir kaleci çok öne çıkıyorsa sıkıntı vardır. İlhan'a da üzülüyorum Trossard gelince ne olacak? Valla bir öneri Cerny bu işi bırakmış. Onun yerine İlhan'ı sağ tarafa atmak daha mantıklı olmaz mı?

Ayrıca ilk maçtan yargılamak istemiyorum ama Quattara şu an yetersiz bir görüntü sergiledi. Hem fizik hem de oyun bilgisi anlamında zayıf. Kırmızı görmesi de fizik noksanlığından geldi. Bakalım ilerleyen dönem de ne olacak? Şimdiden Kartal'ı tebrik ediyoruz ama gruplarda bu oyun ve kaçanları değerlendirememek sıkıntı yaratır şimdiden söyleyelim.