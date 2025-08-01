Kartal Yiğit

Zaten iş ilk maçta bitmişti de çıkmayan candan umut kesilmez misali rövanşı bekliyorduk.

Aslında İstanbul'dan da farklı bir şey görmedik. Shaktar'ın "Öldürücü timi" Kevin ile Santana bir de Tobias Svenson, Paulista, Udokahi ve Emirhan'dan kurulu ağır Beşiktaş savunmasını yine hallaç pamuğu gibi attılar .



RİSK ALMAZSAN OLMAZ

Çıkan kadroya bakıyorum da tamamen yine yanlış… Öyle ya da böyle kötü de olsa elinde Jurasek var gidiyorsun stoper Emirhan'ı sola çekiyorsun. Bu da gösteriyor ki Soljskaer'de Jurasek'in şu anki haline güvenmiyor. Senin gol atman lazım Abraham - Semih niye yok? Savunmanın önündeki ikili ise tam facia. Böylesine kritik maça Demir Ege ve Kartal ile çıkıyorsun. Çocuklara kızamam ama bu tecrübe ile olmaz. Eksik olmana rağmen Amir ile Mario'yu koy oraya , sola Muçi , sağa Arroyu'yu çek hiç olmazsa işleyiş farklı olur.

İlk maç gibi elinde pivot var iki kanattan orta yok. Hocaya bu konuda tepki gösterebilirsiniz ama tamamlanmayan yerler için de hoca suçlanamaz.

Çıkan kadro Ole Gunner'in ruh halini yansıttı . Başkanın bir gün önceki açıklamalarını görünce de Norveçli zaten artık kalma ihtimalini görmediğinden elinde bavulu ile çıktı bu geceye… Bence bu dönem kapanmıştır. Kısa bir süre içerisinde Sergen hoca koltuğunu geri alır.