İşte CHP'deki İstanbul ve İzmir krizinin perde arkası

1-İNCE'YE KALIN NEŞTER

İNCE'Yİ DESTEKLEYEN KIRKLARELİ, İZMİR, KADIKÖY, KARTAL, MENEMEN, FOÇA, BERGAMA, SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLARI ADAY GÖSTERİLMEDİ

İNCE'NİN DÜNÜRÜ DE KESİK YEDİ



CHP'de sert tartışmalara sahne olan 18 saatlik Parti Meclisi'nde Muharrem İnce'ye yakın belediye başkanlarının tamamı neşter yedi. 24 Haziran seçimlerinden sonra olağanüstü kurultay toplanması için imza toplayan İzmir Büyükşehir belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kadıköy Belediye Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kartal Belediye Başkanı Altınok Esen, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ , Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve İnce'nin dünürü Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar yeniden aday gösterilmedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerinde de İnce ile birlikte hareket eden 35 milletvekilinden sadece 3'ünü aday listelerine yazmıştı. Bu isimlerden Tanju Özcan, yerel seçimde CHP'nin Bolu adayı olarak yarışacak.



2- KADIKÖY'E DEMİRCİ KAVA, NARLIDERE'YE FETÖ HAYRANI ADAYI

CHP'DE İKİ BAŞKAN ADAYI KRİZ YARATTI

BİRİ PKK'NIN DİĞERİ FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ GİBİ



CHP'de olaylı Parti Meclisi'nde 1 oy farkla Kadıköy Belediye Başkan adayı ilan edilen Şerdil Dara Odabaşı'nın terör örgütü PKK'nın Lice'deki eylemlerini destekleyen tweetleri partilileri isyan ettirdi. Nevruz Bayramı'nı "Bu gece Demirce Kawa'nın özgürlük ateşini yaktığı gece. Newroz piroz be" sözleriyle kutlayan Odabaşı'nın sosyal medyada HDP-PKK'ya verdiği destek bunlarla da sınırlı kalmıyor. "HDP'ye yapılan baskıları protesto ediyorum" diyerek terör örgütünün siyasi kanadına destek veren Odabaşı'nın Kadıköy adayı yapılması şaşkınlık yarattı. Odabaşı'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı destek veriyor.

NARLIDERE'YE FETÖSEVER ADAY

CHP'nin İzmir Narlıdere'den belediye başkan adayı gösterdiği Ali Engin'in 2014 yılında FETÖ'nün Emniyet yapılanmasında gözaltına alınan örgüt mensupları ve FETÖ elebaşı için yaptığı konuşmalar partiyi karıştırdı. CHP'nin çiçeği burnunda başkan adayı Engin, FETÖ'nün yayın organı Cihan Haber Ajansına verdiği demeçte " Ne varsa Hizmet hareketine atmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir şey değil. Hizmet Hareketini kutluyorum. Hükümetin baskısına rağmen korkmuyorlar. TUSKON'a sahip çıkıyorlar. Bu cesur insanları hakikatten kutluyorum. Aklı olan, vicdanı olan bu hizmetleri takdir eder" sözleriyle FETÖ'yü kutlamıştı.

GÖĞSÜ KABARMIŞ!

Her fırsatta örgüt elebaşı Gülen ve FETÖ'ye övgüler yağdıran Engin, kapatılan Zaman gazetesine yaptığı açıklamada ise "Erdoğan uydurma delillerle Fetullah Gülen'i hedef alabilir" ifadelerini kullanmıştı. Gülen'in yüzlerce ülkede Türkçe'yi yaymak adına faaliyet yürüttüğünü öne süren Engin " Türkçe olimpiyatlarına katıldım ve göğsüm kabardı. Bir yurtaş olarak böyle bir hareketi 'Haşhahi"' gibi göstermeyi vicdanla da bağdaşır bulmuyorum" şeklinde konuşmuştu. Engin, FETÖ üyelerinin Türkiye'ye hizmet ettiğini savunmuştu.





3-KAFTANCIOĞLU KRİZİNİN PERDE ARKASI

RANT İÇİN OYUN İÇİNDE OYUN

ATAŞEHİR, BAKIRKÖY'ÜN RANTI CHP'Yİ KARIŞTIRDI

İLGEZDİ'YE KURDUĞU OYUN BOZULUNCA İSTİFA ETTİ, SONRA ÇARK ETTİ

CHP'de Ataşehir ve Bakırköy adaylarını beğenmediği için istifa ettiğini açıklayan ancak gece yarısı çark eden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili şok iddialar gündemle geldi. Kaftancıoğlu'nun birlikte siyaset yaptığı Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'ya tepki olarak istifa ettiği öne sürüldü. İddiaya göre CHP'yi karıştıran istifa süreci şöyle gerçekleşti: Kaftancıoğlu ve Salıcı ikilisi İstanbul'da kendilerine yakın isimlerin belediye başkan adayı yapılması için parti örgütü üzerinde etkili olan Battal İlgezdi ile anlaştı. İlgezdi'nin genel başkan yardımcısı olan eşi Gamze İlgezdi ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile pazarlık masasına oturuldu. Kaftancıoğlu, İlgezdilere " Siz Parti Meclisi'nde bizim adaylarımız destekleyin. Biz de Battal'ı destekleyim" teklifinde bulundu.

SALICI SÜRPRİZİ

İstanbul'un rantı için anlaşan ekiplerin planı saat gibi işlerken hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi'nde Ataşehir'i isteyen İlgezdi'nin adını en son oylatmayı hedefleyen Kaftancıoğlu ve Salıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun hamlesi ile boşa düştü. Kılıçdaroğlu, Ataşehir için açık oylama yapma kararı aldı. Bu karar sonrasında Salıcı mecburen İlgezdi için 'evet' oyu verdi. Oysa Salıcı ve Kaftancıoğlu ekibi kendi adayları için desteğini aldıkları İlgezdi'ye son oylama kapalı olacağı için 'Hayır' oyu vererek çelme takacaklardı. Salıcı'nın Parti Meclisi'nde İlgezdi için evet oyu verdiğini düşünen Kaftancıoğlu, kendisine oyun oynandığını düşünerek istifa kararı aldı. Ancak daha sonra gelen baskılara dayanamayarak bu kararını geri çekti.



4- ARŞİV AFFETMEDİ

EKREM İMAMOĞLU'NA SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI ELEŞTİRİ ŞİŞLİ ADAYLIĞINI KAYBETTİRDİ

NE YAPTIN FİDAN!

"BU EKREM'İ KİM ADAY YAPTIYSA AĞIR VİZYONSUZMUŞ!"

CHP'nin MYK'sından Şişli adayı olarak onay alan Fidan Arslan Eroğlu'nun adaylığı 2016 yılında attığı bir tweet nedeniyle Parti Meclisi'nde geri çekildi. Eroğlu, 11 Mart 2016 tarihli tweetinde " Beylikdüzü'nde tam bir belediyecilik katliamı yaşanıyor. Ekrem İmamoğlu diye birini koymuşlar buraya yatıp kalkıp 'Karadeniz' diyor. Bunu buraya kim koyduysa ağır vizyonsuzmuş. Git kardeşim Karadeniz'den aday ol öyleyse. Bize ne senin memleketinden..." ifadelerini kullanıyor. Eroğlu'nun CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nu hemşericilik yapmakla, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu vizyonsuzlukla suçladığı tweeti sebebiyle adaylığının geri çekildiği öğrenildi.