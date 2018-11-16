CHP Parti Meclisi'nin perde arkası

CHP'nin önceki gün toplanan Parti Meclisi (PM) sert tartışmalara sahne oldu. Bazı seçim çevrelerinde adayların merkez yoklamasıyla belirlenmesi için PM'den yetki isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hiç beklemediği bir itirazla karşılaştı. CHP'nin tüm seçim çevrelerinde adaylarını ön seçimle belirlemesini isteyen bazı PM üyeleri Kılıçdaroğlu'na "24 Haziran milletvekili seçimleri öncesinde bizden yine aynı yetkiyi istediniz. Size inandık ve bu yetkiyi verdik. Ama güvenimizi kötüye kullandınız. Parti kültürü ile hiç uyuşmayan, daha önce CHP'nin kapısından bile geçmemiş isimleri milletvekili yaptınız. Partinin öz evlatları ise kapı dışarı edildi. Bir kez daha aynı hatayı yapmayacağız. Size bu yetkiyi vermeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

OTUR YERİNE BÜLENT

Muhalif PM üyelerinin bu çıkışına diğer üyelerin de destek verdiğini gören Kılıçdaroğlu ortamı yumuşatmak için geri adım attı. Merkez yoklaması için yetki talebinden vazgeçen Kılıçdaroğlu, bazı seçim çevrelerinde parti örgütünün katılımıyla eğilim yoklaması yapılması önerisinde bulundu. CHP liderinin bu talebi uzun tartışmalar sonucu kabul edildi. Toplantıda adayların merkez yoklamasıyla belirlenmesi için PM'yi ikna etmeye çalışan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a muhalif üyeler sert tepki gösterdi. Tezcan konuşurken bazı üyelerin "Otur yerine Bülent. Sen hangi sıfatla PM'yi yönlendirmeye çalışıyorsun" diyerek bağırdıkları öğrenildi. Tartışmaların kavgaya dönüşmesini araya gider Kılıçdaroğlu önledi. CHP PM'de İyi Parti ile yürütülen ittifak görüşmeleri de tartışma yarattı. İyi Parti'nin CHP'den Ankara başta olmak üzere Mersin ve Manisa gibi illerde talepte bulunmasının kabul edilemez olduğunu belirten PM üyeleri " 24 Haziran'da yüzde 10 barajını bile aşamayan bir partinin bize aday ismi dayatması kabul edilemez " görüşünü savundu.

SARIGÜL'DEN DSP RESTİ

CHP'de yeniden Şişli'den belediye başkan adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül'ün kendisine Eyüp Sultan'ı öneren Kemal Kılıçdaroğlu'na " Eğer bana Şişli'yi vermezseniz seçime DSP'den girerim" resti çektiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında CHP yönetiminin Şişli'de adayı ön seçimle belirleme kararı alması bekleniyor. Parti kulislerinde Sarıgül'ün ön seçimden çıkmasını kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut belediye başkanı Hayri İnönü'nün ise Adalar'a kaydırılabileceği yorumları yapılıyor.