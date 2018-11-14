Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz tehdidi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na " Ben yalnız değilim, sıkıyorsa partiden at' diye seslenen Öztürk Yılmaz'ın 15 Temmuz darbe gecesini CHP liderinin yanında geçirdiği ortaya çıktı. Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek söylediği " 15 Temmuz gecesi 'çık ekranlara en erken darbeyi sen kına' deyip baskı yapmama rağmen, saatler sonra, iş işten geçtikten sonra eğer sen çıkıyorsan, ben buna karşı duruş" sergiliyorum sözleri CHP liderine üstü kapalı tehdit olarak yorumlandı. 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz, darbeci askerlerin arasından geçerek havalimanını terk eden CHP liderinin video kaydında hemen yanı başında yürüyor. Yılmaz'ın o gece darbeyi kınaması için Kılıçdaroğlu'nu uyardığını ancak CHP liderini ikna edemediğini 28 ay sonra açıklaması dikkat çekti.

Yılmaz'ın darbe kalkışmasını Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden takip eden Kılıçdaroğlu'nun o gece kimlerle, ne konuştuğunu bildiği ve CHP liderine "Sıkıyorsa, hadi at beni, rezil ol, kepaze ol" sözleriyle tehdit mesajı yolladığı iddia ediliyor. 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından kapatılan İstanbul Atatürk Havalimanına 23:15'te inen Kılıçdaroğlu'nun, oradan elini kolunu sallayarak nasıl çıktığı sorusu hala yanıt bekliyor. Kılıçdaroğlu, 2010 yılında katıldığı bir radyo programında "Kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne ilk ben çıkarım" demişti. Ancak aynı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi havalimanının önünü kapatan tankların arasından geçerek CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti ve darbeyi televizyondan izlemekle yetindi.

EREN ERDEM ÖRNEĞİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzer bir tehdit de 24 Haziran seçimlerinde milletvekili listesine almadığı Eren Erdem'den gelmişti. FETÖ'ye yardım ve yataklıktan tutuklanan Erdem "MİT TIR'ları dosyasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan aldım. FETÖ'nün kapatılan Zaman Gazetesi'ne Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim" demişti. Erdem, kendisini CHP Milletvekili aday listesine almayan Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı Parti Meclisi üyelerine attığı bir mesajla tehdit etmiş ve "Konuşursam ikiniz de yanarsınız" uyarısında bulunmuştu. Erdem "Değerli yoldaşlarım" diye başladığı o mesajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Listelerde yokum. Üzgün müyüm, değilim. Sadece 4 yaşındaki oğlum için kaygılıyım. Partinin lobilerine yenildim. Ömür boyu hapisle yargılanıyorum. Ben CHP'nin neferiyim. Hep öyle kalacağım. Ama bu ihaneti asla unutmayacağım." Eren Erdem, tutuklanmadan önce Almanya'dan yayın yapan bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanmış ve Kılıçdaroğlu ile ilgili şok bir iddiada bulunmuştu. Erdem, FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesine destek olmak için gazete binasına gitme talimatının CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldiği söylemişti. MİT tırları davası, gizli belge yayınlama, Türkiye'nin sarin gazı kullandığı iddiası, Türkiye'nin DEAŞ'e yardım ettiği iftirası da dahil pek çok suçtan yargılanan Erdem'in, büyük bölümü CHP lideri Kılıçdaoğlu tarafından da dile getirilen bu iddiaların kaynağını açıklaması durumunda partide büyük bir deprem yaşanacağı belirtiliyor.