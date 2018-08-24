PKK elebaşlarında Mam Zeki korkusu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta nokta atışıyla etkisiz hale getirdiği PKK'nın lider kadrosundan KCK Yürütme Konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in cenazesine örgütün üst düzey isimlerinin "Bizi de aynı yöntemle vururlar" korkusuyla katılmadığı ortaya çıktı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın sınır ötesi operasyonla PKK'nın lider kadrosundan bir ismi etkisiz hale getirmesinin örgütte büyük bir paniğe sebep olduğunu söyledi. Terörist İsmail Özden'in cenaze törenine PKK'nın yönetim kademesinden hiç kimsenin katılmadığına dikkat çeken Ağar " Bölgedeki güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler PKK'da büyük bir panik havasının yaşandığını gösteriyor. Cenaze kalabalık görünsün diye Mahmur başta olmak üzere insanlar zorla mezarlığa getirilmiş. ABD himayesine rağmen PKK elebaşları korkudan cenazeye gelmemiş. Mam Zeki kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun yapılış şekli hem moralleri bozmuş hem de örgüt içinde huzursuzluğu had safhaya çıkarmış. Elebaşlarının korkularından cenazeye katılmaması 'En üst düzeydeki adamlarını bile böyle satıyorlarsa biz neyin mücadelesini veriyoruz' sorusunun sorulmasına neden olmuş. PKK içinde şu an büyük bir kavga yaşanıyor" dedi.

RAHAT DEĞİLLER

PKK'nın üst düzey isimlerinden Mam Zeki kod adlı terörist örgütün ikinci Kandil olarak kabul ettiği Sincar'daki en etkili isim olarak gösteriliyordu. Kimsenin ona ulaşamayacağı ve yerini bulamayacağı düşünülüyordu. Ancak MİT ve TSK'nın ortaklaşa operasyonuyla ininden kafasını çıkardığı anda tüm dünyayı şaşkına çeviren sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirildi. Önce MİT tarafından yeri işaretlendi. Sonra TSK'nın nokta atışıyla vuruldu. Mam Zeki'ye lojistik destek sağlayan MOSSAD ve CIA ajanları bile operasyonu engelleyemedi. Güvenlik kuvvetleri Mam Zeki operasyonunun Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını tüm dünyaya ispat eden örnek bir operasyon olduğunu ve örgütün Kuzey Irak'ta artık rahat hareket edemediğini belirtti. Mam Zeki operasyonu PKK'nın lider kadrosu ve onları himaye eden güçlere "Her an ensenizdeyiz" mesajı olarak değerlendiriliyor.