Kemal'den sonra Meral'e de isyan

24 Haziran seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partilerinde kriz derinleşiyor. Olağanüstü kurultay için imza toplanan CHP'den sonra İyi Parti'de de olağanüstü kongre sesleri yükselmeye başladı. Meral Akşener'e bayrak açan Yusuf Halaçoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın, partinin yarın Afyon'da toplanacak kampında olağanüstü kongreye gidilmesi çağrısında bulunacakları öğrenildi. Yusuf Halaçoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından Meral Akşener'i "Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız bu başarı mı" sözleriyle eleştirmişti. TAKVİM'in sorularını cevaplayan Halaçoğlu "Ben eleştirilerimi bir kızgınlık neticesinde yapmıyorum. Neden başarılı olamadığımızı konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Söylediğim her sözün arkasındayım. Eleştiriye tahammülü olmayan siyaset yapmasın" dedi. İyi Parti'de siyaset yapmaya devam edeceğini belirten Halaçoğlu "Olağanüstü kongre isteyecek misiniz" sorusuna "Hafta sonu toplanacak kampta konuşmalarımızı o çerçevede görürsünüz" cevabını verdi.

DERDİMİZ VEKİLLİK Mİ!

24 Haziran seçimlerinde yüzde 10 barajını aşamamasına rağmen CHP ile yaptığı ittifak sayesinde TBMM'de 42 milletvekili ile temsil edilen İyi Parti'de sandıktan çıkan sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Parti yönetiminin 'başarılıyız' açıklamalarına muhalifiler "Biz bu yola 42 kişi milletvekili olsun diye çıkmadık. CHP ile ittifak yapmak hataydı. Meral Hanım'ın hangi başarıdan bahsettiğini anlamak mümkün değil" sözleriyle tepki gösteriyor. İyi Parti'de Akşener'e yönelik eleştirilerden biri de partinin çizgisinin net bir şekilde belli olmaması. İyi Parti'nin Afyon kampında partinin merkez sağa mı yoksa daha sağ bir çizgiye mi hitap edecek politikaları mı takip edeceği konusu da ele alınacak. Meral Akşener'in başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı 3 gün sürecek.