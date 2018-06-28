Kemal Bey'in korku imparatorluğu

CHP'nin başına "Partideki korku imparatorluğunu yıkacağım" vaadi ile geçen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirene acımıyor. Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı döneminde milletvekilleri Birgül Ayman Güler, Süheyl Batum ve Aylin Nazlıaka partiden ihraç edildi. Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Parti Meclisi (PM) Üyesi Fikri Sağlar ve eski milletvekili Şahin Mengü de kınama cezası aldı. Kılıçdaroğlu 24 Haziran seçimlerinden sonra kendisini istifaya davet eden Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve PM üyeleri Erdal Aksünger, Haluk Pekşen, Eren Erdem ve Necati Yılmaz'ı de partiden ihraç etmek için düğmeye bastı.

DİSİPLİN SOPASI

Birbiri ardına gelen istifa çağrıları ve genel merkez önündeki protesto gösterilerinden rahatsız olan Kılıçdaroğlu, muhaliflere gözdağı vermek için CHP PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. PM üyelerine gönderilen yazıya göre CHP PM bugün 14.00'de parti genel merkezinde gerçekleştirilecek. PM'nin gündeminde ise genel başkanın sunuşu dışında sadece "Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" maddesi olacak. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü toplantıyı çağırdığı PM'de kendisini protesto için genel merkez önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti yöneticileri Bülent Tezcan ile Tekin Bingöl'ü eleştiren PM üyesi Erdal Aksünger ve olağanüstü kurultay çağrıları yapan PM üyeleri Haluk Pekşen, Eren Erdem ve Necati Yılmaz'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edeceği belirtiliyor. CHP tüzüğüne göre milletvekilleri ve PM üyeleri ancak PM kararı ile disipline sevk edilebiliyor.

KIYAMET KOPACAK

CHP'nin bugün toplanacak PM'sinde disipline sevk edilmeleri beklenen 4 PM üyesi ve 1 milletvekilinin durumu ele alınacak. Sert tartışmaların yaşanması beklenen PM'de Kılıçdaroğlu'nun 5 ismi partiden ihraç ettirmek için olağanüstü kurultay resti çekebileceği belirtiliyor. Disipline sevk edilmeleri beklenen 4 PM üyesi de 5 Şubat 2018'de toplanan kurultayda Kılıçdaroğlu'nun listesini delerek parti yönetimine girmişti. Kılıçdaroğlu'nun güven tazelemek ve PM'yi yenilemek için sürpriz bir kararla olağanüstü kurultayı toplaması da ihtimal dahilinde gösteriliyor.