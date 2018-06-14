İnce'nin Amerikalısı'ndan sonra Kılıçdaroğlu'nun MİT iddiası da fos çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimlerine 10 gün kala yine FETÖ'nün ipine sarıldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün söylemi olan 'kontrollü darbe' iddialarını yeniden gündeme taşıyan Kılıçdaroğlu, örgütün darbe öncesinde firari Adil Öksüz başkanlığında Ankara'da bir villada üst düzey subayların katılımıyla gerçekleştirdiği son toplantının MİT tarafından bilindiği yalanını ortaya attı.

Oysa Kılıçdaroğlu'nun MİT'in haberdar olduğunu iddia ettiği o toplantı, darbeden sonra 'Şapka' ve 'Kuzgun' kod adlarıyla itirafçı olan üst düzey iki FETÖ'cü subayın anlatımıyla ortaya çıkmıştı. Darbeden bir hafta önce Ankara Çukurambar'da Adil Öksüz ve Akın Öztürk'ün de yer aldığı bir toplantı yaptıklarını söyleyen eski Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız ve eski albay Hakan Bıyık "Darbe, bize 'bu işin sonu selamet ve zenginlik' denilerek tebliğ edildi" itiraflarıyla örgütün kanlı planını deşifre etmişti. FETÖ'cü askerlerin ifadesi örgüt elebaşının iade dosyasına da konulmuş ve ABD makamlarına yollanmıştı. CHP liderinin bu gerçeği bildiği halde 15 Temmuz üzerinden algı operasyonlarına hız vermesi dikkat çekti.