MGK bildirisindeki 'Proje terör örgütü' ifadesinin perde arkası

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yayınlanan bildiride ilk kez FETÖ-PKK/PYD/-DEAŞ için 'Proje terör örgütü' ifadesi kullandı. Bu ifade akıllara 1961 yılında dönemin ABD Başkanı John. F. Kennedy'nin Amerikan kongresinden geçirdiği kanunla kurulan "Barış Gönüllüleri" adlı örgütü getirdi. ABD'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 139 ülkeyi Sovyetler Birliği etkisinden uzak tutmak için geliştirdiği projede CIA ajanları görevlendirildi. Ajanlar 'barış gönüllüsü' adı altında Türkiye'nin geri kalmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 1972 yılına kadar faaliyet gösterdi. Bölgede ayrılıkçı Kürt hareketinin temelleri bu dönemde atıldı. FETÖ ve PKK'nın lider kadrosu bu 10 yılda oluşturuldu. Erzurum'da Fetullah Gülen'i, Urfa'da Abdullah Öcalan'ı tespit eden sözde barış gönüllüleri, 1972'de Türkiye'den ayrılırken projeyi bu ikiliye devretti.

BATI'YA MESAJ

1970'li yıllardan itibaren Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan iki terör örgütü ABD ve AB tarafından hep korundu. FETÖ ve PKK ideolojik olarak farklı kutuplarda bulunmalarına rağmen 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'ye karşı ortak hareket etti. İki terör örgütüne DEAŞ da destek verdi. MGK bildirisinde FETÖ-PKK-DEAŞ için 'proje örgüt' ifadesinin kullanılması Türkiye'nin taşeron terör örgütlerinin arkasındaki uluslararası güçlere verdiği bir mesaj olarak değerlendirildi.

TAŞERONLUK YAPIYORLAR

15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal projesi için güç birliği yapan kanlı örgütlerin iplerinin aynı merkezde olduğuna dikkat çekilen MGK bildirisinde " PKK/PYD-YPG, iddialarının aksine Kürtlere hizmet etmiyor; hakeza DEAŞ, FETÖ/PDY de iddialarının aksine İslam'a ya da Müslümanlara hizmet etmiyor. Tüm bu örgütler, etnik kimlik, din vesaire postuna bürünerek kandırdıkları insanları, proje doğrultusunda bazı karanlık güçlerin çıkarlarına hizmet için kullanıyorlar. Bir başka deyişle, sadece taşeronluk ediyorlar" vurgusu yapıldı.

MASKELERİ DÜŞTÜ

MGK bildirisindeki 'proje örgüt' ifadesini değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım "Bu örgütler kendi iradeleriyle ortaya çıkan örgütler değil. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzerine kurulmuş örgütlerdir. Biz bunlara bazen taşeron örgütler bazen arkalarında bir üst akıl olan terör örgütleri diyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla böyle bir tabir MGK bildirisinde yer aldı" dedi.Yıldırım, FETÖ ve PKK'nın 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı yaptıkları işbirliğinin bu ifadenin haklılığını ortaya koyan somut bir delil olduğunun altını çizdi.