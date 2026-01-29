Murat Özbostan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalması kesinlikle başarılı bir tablodur.. Hatta Türkiye'den bir takım için son yılların en sağlam Avrupa performansı diyebiliriz. Yeni formatta (36 takım, 8 maçlık lig aşaması) sadece ilk 24 kaldı, son 12 havlu attı; Galatasaray da 10 puanla (3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi) bu hedefi başardı ve play-off turuna kaldı. Okan Buruk dönemi zaten ligde rekor kıran dominasyonla biliniyor (üç üst üste şampiyonluk + ve dördüncü hedefi), Avrupa'da da ilk 24'te kalmak sürdürülebilir başarı demek. Birçok büyük kulüp (hatta çoğu elendi) bu formatta zorlanırken Galatasaray'ın her sezon Avrupa'da kalmaya devam etmesi, kadro kalitesinin ötesinde organizasyon ve mental iş… Okan Buruk'u da kesinlikle takdir ediyorum.. Hem de çok yüksek seviyede. Galatasaray'ı yönettiği 3.5 sezon Türkiye'de son 20-25 yılın en istikrarlı ve dominant teknik direktör performansı sergiliyor. Başarıları somut, rekorları net ve etkisi büyük. Başarısız bulan varsa ya beklentiyi abartıyor ya da "her şey mükemmel olmalı" diye bakıyor. Ama gerçekçi bakınca Okan Buruk, Galatasaray tarihinin en başarılı modern hocalarından biri.. Nankörlük yapmamak lazım… Galatasaray'a bundan sonraki tur için de şans veriyorum.. %51 geçme ihtimali derim, ki bu Avrupa'da büyük kulüpler için bile fena değil. Eğer kura Juventus olursa biraz daha avantajlı hissederim Atletico daha sert olabilir.. şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kaldığı için Galatasaray'ı tebrik ediyorum..