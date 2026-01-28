Fenerbahçe'den sürpriz forvet transferi! Pazarlıklar başladı

FENER'İN YILDIZLARI İÇİN FLAŞ SÖZLER Fenerbahçe'nin hücum silahları Anderson Talisca ve Jhon Duran, Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olmaları sebebiyle benzer bir kadere sahipler. Özellikle Talisca bu sezon takımını sırtlayan isimlerin başında gelirken, Duran ise şu ana kadar beklentilerin altında kalmış durumda. Al Nassr kulübünden iki oyuncu için Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir açıklama geldi.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI Fenerbahçe geçen sezon devre arasında Talisca, bu sezon başında ise Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast yayına katıldı ve ayrılan 2 yıldız için önemli açıklamalarda bulundu.

"TALISCA'YA GÜVENEMEZSİNİZ" Al-Majed, Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'a ihtiyaçları olmadığına ve göndermeye karar verdiklerini söyledi. "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz."

"DURAN GİDİNCE BAYRAM ETTİK" Abdullah Al-Majed, Jhon Duran için ise çok daha sert açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini söyledi. Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Jhon Duran sadece yarım sezon forma giyebildi. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon devre arasında Aston Villa'dan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olmuş ancak profesyonelliğe sığmayan davranışları yüzünden bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu bu sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gitti.