Fenerbahçe'den sürpriz forvet transferi! Pazarlıklar başladı
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, birçok isimle temas halinde. Sarı lacivertliler, Jhon Duran'ın takımdan ayrılma ihtimaline yönelik olarak Youssef Chermiti'yi listesine ekledi ve takımı Rangers FC'ye 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Yönetim ilk etapta ret yanıtı alsa da süreç için oldukça ısrarcı. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe'de golcü sorununun sona ermesi adına yoğun uğraş veriliyor. Domenico Tedesco'nun reşmen açıkladığı ve oyuncu grubunun da ihtiyaç duyduğu santrfor için birçok isim gündemde yer alıyor. Başkan Sadettin Saran ve ekibi bir an önce imzaları atmak amacında.
GIRONA FESHEDECEK
Girona, Alman kaleci Marc-André ter Stegen'e kadroda yer açmak için Dominik Livakovic'in sözleşmesini bu hafta feshetmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe cephesinin de oyuncuyu yeniden kadrosuna katmayı düşünmediği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Hırvat kalecinin, eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
ZAGREB'İ İSTİYOR
Livakovic'in bu nedenle kendisine İtalya'dan gelen iki transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi. Deneyimli eldivenin, Fenerbahçe yönetimine de haber göndererek Dinamo Zagreb'e transferi konusunda kolaylık sağlanmasını istediği aktarıldı.
FENER'İN YILDIZLARI İÇİN FLAŞ SÖZLER
Fenerbahçe'nin hücum silahları Anderson Talisca ve Jhon Duran, Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olmaları sebebiyle benzer bir kadere sahipler. Özellikle Talisca bu sezon takımını sırtlayan isimlerin başında gelirken, Duran ise şu ana kadar beklentilerin altında kalmış durumda. Al Nassr kulübünden iki oyuncu için Fenerbahçe'yi şaşırtacak bir açıklama geldi.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Fenerbahçe geçen sezon devre arasında Talisca, bu sezon başında ise Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Suudi Arabistan kanalı Thamania'nın Socrates isimli podcast yayına katıldı ve ayrılan 2 yıldız için önemli açıklamalarda bulundu.
"TALISCA'YA GÜVENEMEZSİNİZ"
Al-Majed, Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'a ihtiyaçları olmadığına ve göndermeye karar verdiklerini söyledi. "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz."
"DURAN GİDİNCE BAYRAM ETTİK"
Abdullah Al-Majed, Jhon Duran için ise çok daha sert açıklamalarda bulundu. Al-Majed, Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini söyledi. Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Jhon Duran sadece yarım sezon forma giyebildi. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon devre arasında Aston Villa'dan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olmuş ancak profesyonelliğe sığmayan davranışları yüzünden bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu bu sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gitti.
"PROFESYONEL DEĞİL"
Al-Majed, Jhon Duran için çarpıcı ifadelerde bulundu. 22 yaşındaki golcünün davranışlarından rahatsız olduğunu ifade eden başkan, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi.
PERFORMANSLARI
Bu sezon Fenerbahçe'de 21 maça çıkan Jhon Duran, 5 gol atarken 3 asist yaptı. Anderson Talisca ise 30 maçta 17 gol 3 asist yaptı.
YOUSSEF EN-NESYRI HESAPLARI BOZDU
Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Faslı golcü Youssef En-Nesyri kararını verdi. Juventus'a transferi iptal olan tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertli kulüpten talebi yönetimi şaşkına çevirdi.
TAKIMLA BERABER ÇALIŞIYOR
Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçına odaklanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, görüştüğü futbolcularla temaslarını artırırken ayrılık cephesinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Youssef En-Nesyri oldu. Faslı golcü, şu anda Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarına devam ediyor.
TRANSFERİ ÇIKMAZA SOKTU
Youssef En-Nesyri'nin aldığı kararlar, sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Fenerbahçe yönetimi santrfor takviyesi isterken, En-Nesyri'nin Juventus'u geri çevirmesi büyük şaşkınlık yarattı.
KİRALIK GİTMEYİ KABUL ETMEDİ
İtalyan kulübünün yaptığı kiralama teklifini Fenerbahçe kabul ederken, En-Nesyri "kiralık gitmem" diyerek transfere onay vermedi. Juventus'un, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için önerdiği maaş da oyuncu tarafından kabul edilmedi.
ŞOKE EDEN TALEP
Yıllık 8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki santrfor, Haziran 2029'a kadar devam eden sözleşmesindeki ücret farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını talep etti.
25 MAÇTA FORMA GİYDİ
Youssef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli forma altında tüm kulvarlarda toplam 25 karşılaşmada görev aldı.
PERFORMANSI
1.779 dakika sahada kalan Faslı futbolcu, bu süreçte 8 gol atarken 1 de asist yaptı. En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
DURAN'A TEKLİF VAR
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceği netleşiyor. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öğrenildi.
AYRILABİLİR
Kolombiyalı futbolcuya gösterilen ilginin somutlaşarak resmi teklif boyutuna gelmesi üzerine Duran'ın menajeri de yönetimle iletişime geçti. Çıkacak karar göre hareket edilecek.
SEZON PERFORMANSI
Sezon başında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta görev aldı. Kolombiyalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞME DETAYI
Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
CHERMITI BOMBASI
Fenerbahçe, kış transfer döneminin son bölümünde rotasını İskoçya'ya çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, Rangers forması giyen genç golcü Youssef Chermiti için dikkat çeken bir transfer hamlesinde bulundu.
İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Fenerbahçe, Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti için 15 milyon euroluk bonservis teklifini İskoç kulübüne iletti. Sarı-lacivertlilerin bu transferi gizli bir operasyonla yürüttüğü ifade edildi.
15 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Rangers, Eylül ayında Everton'dan 8.6 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki golcüyü sezon ortasında elden çıkarmayı düşünmedi ve Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdi. İskoç kulübünün, Chermiti'nin potansiyeline ve takıma adaptasyon sürecine güvendiği vurgulandı.
FENERBAHÇE ISRARCI
Sarı-lacivertli yönetimin transferden vazgeçmediği ve Chermiti'yi kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. Fenerbahçe cephesinde, genç forvetin hücum hattındaki önemli bir eksikliği giderebileceği düşünülüyor.
CHERMITI PROFİLİ
1.92 boyundaki Youssef Chermiti; hava toplarındaki etkinliği, top saklama becerisi ve Premier Lig deneyimiyle dikkat çekiyor. 21 yaşındaki santrforun bu özellikleriyle Fenerbahçe'nin hücum gücüne farklı bir boyut kazandırabileceği ifade ediliyor.