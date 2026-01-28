Kuruluş Orhan 12. bölüm ön izleme

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerKuruluş Orhan VideolarıKuruluş Orhan 12. bölüm ön izlemeKuruluş Orhan 12. bölüm ön izlemeGiriş Tarihi: 28 Ocak 2026 13:14 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kuruluş Orhan 12. bölümüyle bu akşam 20.00'de ATV'de!Bunlar da Var 01:41Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı 27.01.2026Salı 00:16Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar 27.01.2026Salı 00:27Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz! 27.01.2026Salı 00:52Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi! 27.01.2026SalıCANLI YAYIN