"KÖPEK KAFASI VE KUZU CİĞERLERİYLE EVDE AYİN YAPTILAR"

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Mine Ekici ise eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle bu yola başvurduklarını iddia eden Ekici, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hüseyin Sarıbaş çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle hayatımıza girdi. Çocuğumun Miyopati (doğrudan iskelet kaslarını etkileyen ve kaslarda güçsüzlük, ağrı veya kramplara yol açan hastalıkların genel adı) tıbbi açıdan tedavisi mümkün olmayan hastalığı vardı. Kızımızı okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Köpek kafası, kuzu ciğerleri ile yıkadılar. Okunmuş sular, muskacılar gezdirdiğimiz yer kalmadı. Evimde ayin yaptılar. Kadının biri geldi köpek kafası ile suyla çocuğumun üzerinden su döktü."

(Fotoğraflat Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)