Müge Anlı'da gündeme gelen İbrahim Ekici dosyasında yeni tanık ifadesi: “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş”
Konya'da 2,5 yıl önce evinde ölü bulunan elektrik teknisyeni İbrahim Ekici'nin cinayete kurban gittiği iddiasıyla açılan ve ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da gündeme gelen davada kan donduran yeni ifadelere ulaşıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan eşi Mine Ekici ile 'Cinci Hoca' lakaplı Hüseyin Sarıbaş dosyasına giren tanık ifadesinde, Mine Ekici'nin eşinin can çekişmesini sabaha kadar izlediği öne sürüldü.
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