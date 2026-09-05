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Müge Anlı'da gündeme gelen İbrahim Ekici dosyasında yeni tanık ifadesi: “Sabaha kadar ölümünü seyretmiş”

Konya'da 2,5 yıl önce evinde ölü bulunan elektrik teknisyeni İbrahim Ekici'nin cinayete kurban gittiği iddiasıyla açılan ve ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da gündeme gelen davada kan donduran yeni ifadelere ulaşıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan eşi Mine Ekici ile 'Cinci Hoca' lakaplı Hüseyin Sarıbaş dosyasına giren tanık ifadesinde, Mine Ekici'nin eşinin can çekişmesini sabaha kadar izlediği öne sürüldü.

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Karatay’da Şüpheli Ölüm: Elektrik Teknisyeninin Gizemli Vefatı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde meydana gelen olayda, bir fabrikada elektrik teknisyeni olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası İbrahim Ekici (39), evinde kusmuş ve hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin yanı sıra 14 yıllık eşi radyoloji teknikeri Mine Ekici'nin (43) çelişkili tavırları nedeniyle ölüm şüpheli görüldü. Yapılan ilk otopside İbrahim Ekici'nin kesin ölüm nedeni belirlenemedi.

Cinci Hoca ile Şüpheli Görüşmeler: Cinayet Şüphesi Güçleniyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, telefon incelemeleri sonucu İbrahim Ekici ve eşi Mine Ekici ile kendisini 'Cinci Hoca' olarak tanıtan Hüseyin Sarıbaş arasındaki görüşmeler ortaya çıkarıldı. Olayın tasarlanmış bir cinayet olabileceğini değerlendiren savcılık, Kasım 2025'te Hüseyin Sarıbaş ve Mine Ekici hakkında gözaltı kararı verdi.

Tasarlanmış Cinayet Davasında Şok Tahliye Kararı

Nöbetçi hakimlikçe tutuklanan Sarıbaş ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ekici hakkında 'tasarlayarak öldürme' ve 'eşi tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürecinde Sarıbaş ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.

Kan Donduran Açıklamalar: Ölüm Anını İzledi

KAN DONDURAN İFADE: "SABAHA KADAR ÖLÜMÜNÜ SEYRETMİŞ"

Sabah'ta yer alan habere göre, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla da yeniden gündeme gelen dosyanın soruşturma aşamasında şok ifadelere ulaşıldı.

Cinayet Gecesi Şok İddialar: Hüseyin Hoca’nın Talimatları

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Mine Ekici'nin sağlık personeli arkadaşı Tuba O. (38), ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Mine, eşi öldüğü gün eşinin telefonundan Hüseyin hoca ile görüşmüş. Gece saat 02.00'den sabaha kadar Hüseyin hocanın dediklerini yapmış. Sabaha kadar İbrahim'in ölümünü seyretmiş. Çok kötü can verdiğini söyledi. Hüseyin'in İbrahim ölene kadar kendisini beklettiğini, öldükten sonra da Mine'ye artık sen müdahaleni yapabilirsin dediğini anlattı."

Komşuların İfadesi: Gece Yarısı Gizemli Sesler

Aynı binada oturan komşular da verdikleri ifadelerde olay günü saat 05.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle konuşan bir kadın sesi duyduklarını, aynı zamanda mide bulantısı ve kusma sesleri geldiğini, bu seslerin sabah saatlerinde kesildiğini belirtti.

Ayin İddiaları: Çocuğumun Rahatsızlığı İçin Cinci Hoca’ya Başvurdum

"KÖPEK KAFASI VE KUZU CİĞERLERİYLE EVDE AYİN YAPTILAR"

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Mine Ekici ise eşini kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle bu yola başvurduklarını iddia eden Ekici, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hüseyin Sarıbaş çocuğumun rahatsızlığı nedeniyle hayatımıza girdi. Çocuğumun Miyopati (doğrudan iskelet kaslarını etkileyen ve kaslarda güçsüzlük, ağrı veya kramplara yol açan hastalıkların genel adı) tıbbi açıdan tedavisi mümkün olmayan hastalığı vardı. Kızımızı okutturalım, nazar var dediler. Olmadık şeyler yaptırdılar. Köpek kafası, kuzu ciğerleri ile yıkadılar. Okunmuş sular, muskacılar gezdirdiğimiz yer kalmadı. Evimde ayin yaptılar. Kadının biri geldi köpek kafası ile suyla çocuğumun üzerinden su döktü."

(Fotoğraflat Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Buse Sarı
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