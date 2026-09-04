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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları kapsamında 12 ülkenin Türkiye büyükelçiliğine yeni isimler görevlendirilirken, çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunda da üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Kararlarda Türkiye'nin farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine yapılacak büyükelçi atamaları başta olmak üzere Sayıştay Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklar ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda da görev değişikliklerine gidildi.

Yapılan yeni görev değişiklikleri şu şekilde:

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-2

SAYIŞTAY BAŞSAVCILIĞI

Recep ÇEVİK: Sayıştay Başsavcılığı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-3

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI: Diyanet Akademisi Başkanlığı.

Yusuf DİKMEN: Bilecik İl Müftülüğü.

Fethullah YAVUZ: Tunceli İl Müftülüğü.

Alettin BOZKURT: Iğdır İl Müftülüğü.

Zahit DEMİREL: Kilis İl Müftülüğü.

Mustafa YAVUZ: Karabük İl Müftülüğü.

Hüseyin DEMİRTAŞ: Kocaeli İl Müftülüğü.

Selçuk KILIÇBAY: Bolu İl Müftülüğü.

Hüseyin OKUŞ: Giresun İl Müftülüğü.

Recep EREN: Hakkari İl Müftülüğü.

Yavuz YILDIZ: Niğde İl Müftülüğü.

Selami AYKUL: Kars İl Müftülüğü.

Hayri ERENAY: Nevşehir İl Müftülüğü.

Faruk GÜRBÜZ: Gümüşhane İl Müftülüğü.

Muharrem BİÇER: Karaman İl Müftülüğü.

Yusuf EVİŞ: Isparta İl Müftülüğü.

Veysel IŞILDAR: Kırklareli İl Müftülüğü.

Ali EFE: Aksaray İl Müftülüğü.

Bayram DANACI: Zonguldak İl Müftülüğü.

Basri BEKTAŞ: Bayburt İl Müftülüğü.

Celal BÜYÜK: Konya İl Müftülüğü.

İsmail FAKİRULLAHOĞLU: Diyarbakır İl Müftülüğü.

Selim YAZICI: Erzincan İl Müftülüğü.

Naci ÇAKMAKÇI: Yalova İl Müftülüğü.

İlyas YILMAZTÜRK: Rize İl Müftülüğü.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-4

Mehmet Sırrı ŞIK: Şanlıurfa İl Müftülüğü.

Kadir KOÇAK: Van İl Müftülüğü.

Ömer KESKİN: Bitlis İl Müftülüğü.

Mehmet ÇELEBİ: Bartın İl Müftülüğü.

Seyfullah ÇAKIR: Aydın İl Müftülüğü.

Hasan GÜNEŞ: Samsun İl Müftülüğü.

Lütfü İMAMOĞLU: Adana İl Müftülüğü.

Ali Hayri ÇELİK: Afyonkarahisar İl Müftülüğü.

Paşa BEKTAŞ: Burdur İl Müftülüğü.

Mehmet ARSLANER: Sinop İl Müftülüğü.

Hasan İZMİRLİ: Kütahya İl Müftülüğü.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-5

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

Tuğgeneral Murat YETİŞ: Genel Sekreter Yardımcılığı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-6

BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU

Erdinç AVŞAR: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Üyeliği.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-7

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Mahmut SELÇUK: Muğla İl Müdürlüğü.

Cüneyd ÖZDEMİR: Nevşehir İl Müdürlüğü.

Nevim ÖZ: Ankara İl Müdürlüğü.

Mesut POLAT: Adıyaman İl Müdürlüğü.

Çetin TUTAŞ: Kilis İl Müdürlüğü.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-8

TOKİ'DE ATAMA

Verda Gülsen YAŞAR: 1. Hukuk Müşavirliği.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-9

12 ÜLKEYE BÜYÜKELÇİ ATANDI

Haydar Kerem DİVANLIOĞLU: Burundi Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Kaan ESENER: Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Ayşe Hilal SAYAN KOYTAK: Finlandiya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Necati SANCAKTUTAN: Bahreyn Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Hüseyin ERGANİ: Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Fikriye Aslı GÜVEN: Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-10

Fatih YILDIZ: Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Fahri Türker OBA: Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Alper AKTAŞ: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Ferhat ALKAN: Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Özgür GÖKMEN: Gambia Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Ayşa OŞAFOĞLU İNAM: Mozambik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-11

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Volkan IŞIKÇI: İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Batı ve Orta Afrika).

Sadık Babür GİRGİN: İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü.

Yönet Can TEZEL: İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Güney ve Çok Taraflı Afrika).

Rıza Hakan TEKİN: İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Suriye).

Esin ÇAKIL: Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü.

Ertan YALÇIN: Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü.

Ülkü KOCAEFE: Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü.

Levent ELER: İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü (Kuzeydoğu Akdeniz).

Tufan BÜYÜKUZUN: Personel Genel Müdürlüğü.

Polat SAFİ: Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü.

Reyhan ÖZGÜR: Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü.

Burcu AYKUT: Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-12

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Hüseyin Yalçın ÇAKAR: Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığı.

Ayhan GÖK: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

İbrahim Emre GÜRSOY: Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Celal BAZ: Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-13

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Derya Örs atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevine ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Murat Uslu getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-14

Millî Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.

Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığında açık bulunan Doğu Bölge Müdürlüğü görevine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince Cengiz Altaş atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-15

REKABET KURULU

Ahmet ALGAN: Rekabet Kurulu İkinci Başkanlığı.

Şükran KODALAK: Rekabet Kurulu Üyeliği.

Cengiz ÇOLAK: Rekabet Kurulu Üyeliği.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-16

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DENETLEME KURULU

Ercan ÖZKAN: Denetleme Kurulu Üyeliği.

Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA: Denetleme Kurulu Üyeliği.

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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-18 Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-19 Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 ülkeye yeni büyükelçiler ve çok sayıda kuruma üst düzey görevlendirme-20
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