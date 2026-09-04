Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi. Kararlarda Türkiye'nin farklı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine yapılacak büyükelçi atamaları başta olmak üzere Sayıştay Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklar ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumlarda da görev değişikliklerine gidildi.

Yapılan yeni görev değişiklikleri şu şekilde: