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GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
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Savunmaya takviye şart

Eklenme Tarihi 06 Ağustos 2026

Sezonun 3. resmi maçına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ideal 11'e yakın bir kadroyla sahaya çıktı. Kante ve Greenwood ilk 11'e yerleşirken, yalnızca Ederson ve olası forvet ile sol kanat takviyeleri ilk 11'e dahil olabilir.

Ancak ilk 2 maçı boş geçmeyen Talisca, yine ağları havalandırmayı bildi. Fenerbahçe bu hafta içi yeni golcüsüne kavuşacak olsa da hem bu yeni ismin hem de Vedat'ın Talisca'yı kesmesi kolay olmayacak. İsmail Kartal'ı bu yönde zor bir dönem bekliyor.

Gornik Zabrze maçında beklentileri karşılayaman bir performans gösteren Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ise maça hükmetti. Özellikle Kante-Gendouzi orta sahası maçı kontrolüne alırken, Skriniar-Ake tandemi ise güven vermeye devam etti. Ake'nin hızı ve ayak tekniği, arkaya atılan topların süpürülmesi ve oyun kurulumunda takımın elini oldukça güçlendiriyor.

Greenwood attığı golle gözlerin pasını silerken, iki ayağını da kullanabilmesi rakip savunmacıları oldukça zorluyor. Gornik Zabrze eşleşmesinin kötülerinden Kerem de dünkü maçta hiç olmadığı kadar mücadele etti. Rakibin net 4 hızlı hücum şansını geriye yaptığı koşuyla kesen Kerem, bu yönüyle de maçın iyilerinden biriydi.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanması ise o bölgeye de bir takviyeyi zorunlu hale getirebilir. Çünkü İsmail Kartal zaman zaman Ake'yi sol bekte oynatabileceğini söylese de bana göre Skriniar-Ake tandemini bozmayacaktır. Ake'nin sol beke kayması halinde ise bu kez stoperde forma Çağlar'a kalacak. Bu nedenle Fenerbahçe'nin bir sol stoper takviyesi daha yapması sürpriz olmayacaktır.

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