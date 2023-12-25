SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Bir yarısı eksik derbi!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

25 Aralık 2023, Pazartesi

Bir yarısı eksik derbi!

Süper Lig tarihinin performans olarak en iyi iki takımı karşı karşıya geldi Kadıköy'de. Hal böyle olunca büyük umutlarla maçı izlemeye oturan futbolseverler, hayal kırıklıklarıyla kalktı koltuklarından.

Fenerbahçe'de Fred'in yokluğunda İrfan Can 8 numarada forma giyerken Cengiz Ünder'i sağ kanatta gördük. Bu Fenerbahçe için bir kumardı ancak tutmadı. İlk 45 daha çok Galatasaray'ın istediği şekilde geçse de maçta top sahada kalmadığı için pozisyon da izleyemedik.

İkinci yarıda ise oyunu iyi okuyan İsmail Kartal, İrfan'ı sağa atıp İsmail Yüksek'i sürdü sahaya. Bu değişiklik ibreyi Fenerbahçe lehine döndürdü. Ev sahibi baskıyı artırsa da Szymanski'nin pozisyonu dışında taraftarını heyecanlandıramadı.

Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk bana göre oyunu okumakta biraz gecikti. Maç boyunca ortalarda görünmeyen Ziyech ve Icardi erken dakikalarda oyundan alınabilirdi. Davinson Sanchez'in yokluğunda oyun kurulumu için 11'de başlatılan Demirbay da Galatasaray'ın orta alandaki yumuşak karnı oldu. Fenerbahçe'de Fred'in olmaması Okan Buruk için büyük şanstı.

Rekorları altüst ederek bu maça çıkan iki devin karşılaşmasında sadece bir isabetli şut atılabildi. Daha acı olan ise top yalnızca 43 dakika sahada kaldı. Yani koskoca bir devre oynanmadı derbide! Bunda hakemin düdüklerinin ve oyunu yavaş başlattırmasının yanında her karara gelen itirazların da payı büyüktü.

İki teknik adamın yanı sıra hakemin de beraberliğe razı olduğu maç, en kısır derbi olarak tarihe geçti. Dileğim, Suudi Arabistan'da oynanacak finalin bu maçı bize unutturması.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tek kale derbi! 10 Aralık 2023, Pazar Rezillik! 30 Kasım 2023, Perşembe Taraftarın umudunu yok etti! 30 Kasım 2023, Perşembe Fenerbahçe'nin oyuncusu değil! 12 Kasım 2023, Pazar
Öğrencilere Pazartesi için tatil sürprizi! Okullar 81 ilde 3 gün kapatılıyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
Pazartesi için tatil sürprizi
▶️ GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺 GS FB maçı canlı, maç kaç kaç, canlı anlatımlı maç özeti ⚽️ VİDEO HABER
▶️ GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI 📺
Şehit Kemal Aslan son yolculuğuna uğurlandı! Şehit babası: Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum
Şehidin babasından CHP'ye sert tepki! "Helal etmiyorum"
Şehit Enes Budak’ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki!
Şehit cenazesinde Özgür Özel’e sert tepki!
Mutluluktan eli ayağına dolanan Demet Şener sonunda oğlu Ömer’e kavuştu O kadar mutluyum ki anlatamam
Demet oğluna kavuştu!
SON DAKİKA