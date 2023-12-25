Görkem Ağgündüz

Süper Lig tarihinin performans olarak en iyi iki takımı karşı karşıya geldi Kadıköy'de. Hal böyle olunca büyük umutlarla maçı izlemeye oturan futbolseverler, hayal kırıklıklarıyla kalktı koltuklarından.

Fenerbahçe'de Fred'in yokluğunda İrfan Can 8 numarada forma giyerken Cengiz Ünder'i sağ kanatta gördük. Bu Fenerbahçe için bir kumardı ancak tutmadı. İlk 45 daha çok Galatasaray'ın istediği şekilde geçse de maçta top sahada kalmadığı için pozisyon da izleyemedik.

İkinci yarıda ise oyunu iyi okuyan İsmail Kartal, İrfan'ı sağa atıp İsmail Yüksek'i sürdü sahaya. Bu değişiklik ibreyi Fenerbahçe lehine döndürdü. Ev sahibi baskıyı artırsa da Szymanski'nin pozisyonu dışında taraftarını heyecanlandıramadı.

Galatasaray cephesinde ise Okan Buruk bana göre oyunu okumakta biraz gecikti. Maç boyunca ortalarda görünmeyen Ziyech ve Icardi erken dakikalarda oyundan alınabilirdi. Davinson Sanchez'in yokluğunda oyun kurulumu için 11'de başlatılan Demirbay da Galatasaray'ın orta alandaki yumuşak karnı oldu. Fenerbahçe'de Fred'in olmaması Okan Buruk için büyük şanstı.

Rekorları altüst ederek bu maça çıkan iki devin karşılaşmasında sadece bir isabetli şut atılabildi. Daha acı olan ise top yalnızca 43 dakika sahada kaldı. Yani koskoca bir devre oynanmadı derbide! Bunda hakemin düdüklerinin ve oyunu yavaş başlattırmasının yanında her karara gelen itirazların da payı büyüktü.

İki teknik adamın yanı sıra hakemin de beraberliğe razı olduğu maç, en kısır derbi olarak tarihe geçti. Dileğim, Suudi Arabistan'da oynanacak finalin bu maçı bize unutturması.