Görkem Ağgündüz

Hafta sonu oynanan maçta Galatasaray'a karşı iyi bir savunma yapan ve yakaladığı kontralarla zaman zaman rakip kalede tehlikeli olmayı başaran Konyaspor, 90. dakikaya kadar maçı ortada götürmeyi başarmıştı. Bunda genç kaleci Deniz'in de payı büyüktü tabii... Aynı Konya'nın Fenerbahçe karşısında da aynı oyun tarzıyla oynaması bekleniyordu. Ancak bugüne kadar bunu deneyen ve Fenerbahçe'yi kendi yarı sahasında bekleyen her takım, henüz ilk yarı sona ermeden maça havlu atmıştı...

Kadıköy'de aynı filmin devamını izledik. Dzeko'nun penaltısıyla taksimetreyi açan Fenerbahçe, Fred'in İrfan'ın, King'in ve Szymanski'nin dikine futboluyla ilk yarıda rakibini 5'ledi. Özellikle Mert Müldür'ün bindirmeleriyle etkili olan sarı lacivertliler, Guilherme'nin arkasına sarkarak zorlanmadan pozisyon bulmayı başardı. Galatasaray maçında cezalı duruma düşen Calvo'nun yerine oynayan Kahraman da Dzeko'nun hareketli oyunu karşısında çaresiz kaldı.

İkinci yarıda Dzeko ve Szymanski kulübeye alınırken Fenerbahçe de vites düşürdü. Yine de Batshuayi ile net fırsatlar yakalayan Kanarya, hem taraftarına hem de yeni transfer Bonucci'ye 7 gollü bir galibiyet izletti.

Maçta en çok konuşulan olaylardan birisi de İsmail Kartal'ın Tadic tercihi oldu.'Cengiz mi oynar İrfan mı?' tartışmaları dönerken, İsmail Hoca Tadic yerine King'i başlatarak sezonun sürprizine imza attı. Sırp yıldızın yerine oynayan King, üzerinde baskı olmasına rağmen iyi performans gösterdi. Tadic'in yokluğunda penaltıda topun başına geçen Dzeko da taraftara 'oh' dedirtti.

Bu sezon Galatasaray ile birlikte ligin açık ara en iyi futbolunu oynayan Fenerbahçe, bu açıdan ezeli rakibinin de önünde yer alıyor. İsmail hocanın yıldız rostasyonunu Okan Buruk'tan iyi idare ettiğini de belirtelim. Ve gözünü Gaziantep'e çeviren Fenerbahçe'de Cengiz ve Tadic'in dışında İsmail Kartal'dan forma bekleyen bir yıldız isim daha olacak: Leonardo Bonucci.