Görkem Ağgündüz

Sezon öncesi hazır görüntü çizmeyen Galatasaray, ligin ilk haftasında en istenebilecek deplasmanlardan birine çıktı. Tam 3 dönemdir transfer tahtasını açamayan ve aynı zamanda oyuncu da kaybeden Kayserispor, ligin zayıf halkası olarak görülüyordu.

Maçın ardından Okan Buruk, 'oyuncularımız birbirlerine yeni yeni alışıyor' dese de çıkan ilk 11'de yalnızca tek yeni transfer vardı. Hem Kayserispor'un yaptığı hatasız takım savunması hem de Galatasaraylı futbolcuların final pası tercihleri pozisyonsuz bir maç çıkardı ortaya.

İkinci yarıda Galatasaray Angelino'nun da oyuna girmesiyle beklerini de orta sahaya kadar çıkarttı. Icardi'yi de oyuna alan Okan Buruk sağlı sollu ortalarla golcü oyuncuyu beslemeye çalıştı ancak bir pozisyon hariç bunu başaramadı.

Galatasaray'da skoru değiştirmek için oyuna giren isimler Angelino, Kerem Demirbay, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Icardi'ydi. Çağdaş Atan ise skoru korumak için bir oyuncu oyuna alınca, sahadaki 5 oyuncunun mevkisini değiştirmesi gerekti. Bu hem taktiksel disiplin anlamında hem de oyuncularda kafa karışıklığı yaratabileceği için riskliydi. Maça forvet olarak başlayan Gökhan Sazdağı, son dakikalarda sağ bek olarak Zaha'yla mücadele ediyordu. Kayserispor buna rağmen bir tek pozisyon bile vermezken son dakikalarda bulduğu pozisyonlarla belki de galibiyeti kaçırdı. Bu nedenle Çağdaş Atan'a büyük bir alkış gerek.

Avrupa maçı öncesi mide bulantısı geçirdiği söylenen ve maça çıkmayan Torreira, bu maçta da süre almadı. Oyuna girecekmiş gibi ısınma hareketleri yapan oyuncunun, maaş sıkıntısı nedeniyle oynamadığı konuşulmaya başlandı. Bu ne kadar doğrudur bilinmez ancak Galatasaray'ın en kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırması lazım. Çünkü Torreira sahada tahmin edilenden çok daha fazlasını veriyor takım için. Ve geçtiğimiz sezon bir fırsat transferiyle çok ucuza transfer edilen ismin yerini aynı kalitede doldurmak artık imkansıza yakın...