PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Bu zihniyet değişmeli!
Görkem Ağgündüz

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ

10 Ağustos 2023, Perşembe

Bu zihniyet değişmeli!

Zimbru ile oynanan ikinci maçta olduğu gibi Maribor karşısına da 4-2-3-1 sistemiyle çıktı İsmail Kartal. Ancak o maçtan sonra da söylediğim gibi, bu Tadic'in en etkisiz kaldığı sistem olabilir. Yıldız isim ilk 45 dakika boyunca aradığı boşlukları yine bulamadı. King'in de etkisizliği eklenince Fenerbahçe duran toplar dışında pozisyon bulamadı.

İkinci yarı yapılan King - Szymanski değişikliği ile beraber sistem de 4-3-3'e dönmüş oldu. Tadic en rahat olduğu bölge olan sol forvete yerleşti ve oyunu buradan kurmaya başladı. Bu dakikadan itibaren de Fenerbahçe ardı ardına tehlikeleri yakalamaya başladı. Bana göre İsmail Kartal'ın sakatlık olmadıkça Ferdi - Tadic ve Szymanski üçgeninden vazgeçmemesi gerek.

Szymanski'nin yaptığı iki asist ve gösterdiği performans parmak ısırttı. Polonyalı oyun görüşü ve pas yeteneğinin yanı sıra bitmeyen enerjisiyle yaptığı ön alan baskısıyla birçok topun kazanılmasını sağladı. Keza İsmail de 90 dakika boyunca sahada basmadık yer bırakmadı. Milli futbolcu 6 numara oynamasına rağmen zaman zaman rakip oyun kurarken en önde basan isimdi.

Dzeko'nun ve takımın geri kalanında yaşanan bitiricilik sıkıntısı farkın açılmasını önlerken, yenilen gol maçı da bir anlığına tehlikeye soktu. Kent'in oyuna girmesinin ardından bireysel yeteneğiyle aldığı penaltı rahat bir nefes aldırdı ve rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.

Bu maç göstermiş oldu ki King artık bu takımda son tercih olmalı ve Szymanski kesinlikle ilk 11 başlamalı. Kent de yerine daha iyi bir transfer gelmedikçe sağ kanada yazılmalı.

Fenerbahçe lig öncesi futboluyla umut verse de taraftarlar için aynısı söylenemez. Henüz Kadıköy'de oynanan 2. maçta bir futbolcunun ıslıklanması akıl alır gibi değil. Bu zihniyet geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elenmesine sebep olmuştu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Tadic'ten 10 numara olmaz! 01 Ağustos 2023, Salı Galibiyetler Kuntz'u kurtarmayabilir! 20 Haziran 2023, Salı Güle güle Mister! 12 Haziran 2023, Pazartesi Emeği geçen herkese teşekkürler! 11 Haziran 2023, Pazar
Başkan Erdoğan Tahıl Koridoru anlaşmasıyla ilgili resti dünya basınında!
P'rest'ij!
SGK-SSK, Bağ-kur’lu belli oldu 9.877 TL zamlı ödeme!! %35 maaş tablosu netleşti!
SGK-SSK, Bağ-kur'lu belli oldu
Victor Nelsson’a Premier Lig’den yeni talip! Galatasaray’ın 20 milyon Euro’luk teklifi aşılacak mı?
Nottingham’ın gözü victor nelsson’da
İstanbul’da deprem için 4 aşamalı plan! Bakan Özhaseki tek tek açıkladı: Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor
İstanbul yasası
6 yıl önce evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen’in zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı! 4 katlı havuzlu lüks villalarına bakın...
Zevkle döşenmiş evleri hayran bıraktı!
SON DAKİKA