RAMAZAN İMSAKİYE
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  • 01 Nisan 2023, Cumartesi

Zaniolo kararı yanlış

Galatasaray belki de hücumsal anlamda en etkisiz maçını oynadı Adana Demirspor karşısında. Bunun ortaya çıkmasında Oliveira - Mertens ikilisinin orta sahadaki verimsizliğinin etkisi büyüktü. Nitekim Okan Buruk da iki ismi birden oyundan aldı ikinci yarıda.

Mertens'in yerine oyuna dahil olan Zaniolo, Yunus Akgün oyuna girene kadar sağ kanatta forma giyerken hem defansif hem de hücum anlamında yokları oynadı. Daha sonra Icardi'nin arkasına geçen İtalyan, topla çıkışlarıyla birçok tehlikeyi başlatan isim oldu. Ancak Okan Buruk maçın ardından Zaniolo'yu daha çok sağ kanatta izleyeceğimizi söyledi. Bu karar, sarı kırmızılıların defansif anlamda başına iş açabilir.

Golden önce beş oyuncu değişikliğini de yapan Galatasaray, yine de rakip kalede tehlikeli pozisyon üretememişti. Ancak 86'da sahneye çıkan Midtsjö, 'Toni Kroosvari' bir gol atarak takıma hayat verdi.

Maçın gizli kahramanlarından Rashica da hücumda olduğu kadar defansif aksiyonlarda da yer almasıyla alkışı hak etti.

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Haberler Yazarlar Görkem Ağgündüz Zaniolo kararı yanlış
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